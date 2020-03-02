文在寅提及三一獨立精神，稱“我們定能戰勝COVID-19”. March. 02, 2020 07:46. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 文在寅總統1日在迎來三一獨立運動101周年之際表示，“我們定能戰勝COVID-19(新型冠狀病毒感染癥)，在外部實現‘韓半島和平與共同繁榮’，打造堅如磐石的大韓民國。” 文總統當天在首爾鐘路區培花女子高中舉行的三一獨立運動紀念儀式上表示，“雖然新冠肺炎疫情暫時會威脅到我們的生活，但無法動搖我們的團結和希望。”提及三一獨立運動精神的文在寅總統表示：“現在全國國民團結在一起。我們可以戰勝新冠肺炎疫情，重振萎縮的經濟。”在批評政府應對口罩大亂、病床不足、禁止中國人入境等的遲緩時，他再三強調“一起”(12次)、“齊心”和“團結”等，希望國民能夠信任政府對新冠肺炎疫情的反應。接著表示“政府為了切斷(COVID-19的)進一步擴散，正竭盡全力”，刻畫政府的努力的文總統強調稱，“大邱慶北並不孤單。” 同時，文總統還表示：“希望與朝鮮在保健領域進行合作。在韓朝共同應對人畜傳染病的擴散，共同應對邊境地區的災害•災難和韓半島的氣候變化時，我們同胞的生活會更加安全。”以新冠肺炎疫情為契機，再次提議進行南北合作事業，以此暗示了對朝鮮提供防疫物資支援的可能性。但是也有人指出，在國內口罩等防疫物資嚴重不足的情況下，南北合作提案是否妥當。 文總統接著表示：“日本是離我們最近的國家，也是鄰邦。不會忘記過去，但我們也絕不會停留在過去。希望日本也是這種態度。”雖然韓日軍事情報保護協定(GSOMIA)有條件延長決定的最後期限即將到來，但文總統回避直接提及日本的限制出口等問題，表明了希望改善韓日關系的意誌。 文總統還就送還位於哈薩克斯坦的獨立軍大將洪範圖將軍遺骸一事表示：“帶領我們取得鳳梧洞戰鬥和青山裏戰鬥勝利的平民出身的偉大獨立軍大將洪範圖將軍的遺體終於可以運回國內。”政府正在研究本月末哈薩克斯坦總統卡西姆若馬爾特•托卡耶夫訪韓的同時，利用空軍運輸機奉還洪將軍遺骸的方案。 另外，考慮到新冠肺炎疫情，當天的紀念儀式以最小的規模運營，只有50多人參加。在大邱指揮新冠肺炎防疫工作的國務總理丁世均、主管應對事務的行政安全部長官陳永、保健福利部長官朴能厚沒有出席。文在寅總統致紀念詞後，從李承晚前總統開始，強調克服國難意誌的歷代總統的信息通過影像進行了介紹，但卻沒有全鬥煥、盧泰愚、李明博、朴槿惠前總統的影像。似乎是反映了新冠肺炎疫情帶來的沈重氣氛，在文在寅總統致紀念辭時，全場只出現了一次掌聲，“向分擔痛苦，培養希望的所有人致以深深的敬意，對此深表感謝”。

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