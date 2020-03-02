《寄生蟲》獲得“法國奧斯卡”凱撒電影獎最佳外語片獎. March. 02, 2020 07:46. by 李?? baltika7@donga.com. 電影《寄生蟲》在被譽為“法國奧斯卡獎”的第45屆凱撒電影獎頒獎典禮上獲得最佳外語片獎。法國電影藝術學院當地時間28日在巴黎舉行的凱撒獎頒獎典禮上宣布，《寄生蟲》獲最佳外語片獎。《寄生蟲》去年5月獲得金棕櫚獎的法國戛納電影節是國際電影節，凱撒電影獎是法國電影人從1976年開始每年為優秀法國電影頒獎的法國電影最大的盛會。該片由法國電影藝術學院投票評選，因此也被稱為“法國奧斯卡”。沒能參加頒獎典禮的奉俊昊導演通過發給主辦方的影像表示：“獲得最佳外語電影獎是莫大的光榮。感謝喜愛《寄生蟲》的法國觀眾。” 《寄生蟲》與《好萊塢往事》(昆汀•塔倫蒂諾導演)、《痛苦與榮譽》(佩德羅•阿莫多瓦導演)、《小醜》(托德•菲利普斯)、《叛徒》(馬可▪貝羅奇奧)等展開了激烈的競爭。《寄生蟲》此次凱撒獎獲獎，讓亞洲導演的作品連續兩年包攬法國兩大電影節的最高獎和最佳外語片獎。去年第44屆凱撒最佳外語片獎由日本導演是枝裕和執導的《小偷家族》獲得。是枝裕和導演在2018年戛納電影節上憑借該作品獲得了金棕櫚獎。今年的凱撒獎最佳作品獎頒給了拉朱•利執導的《悲慘世界》，最佳導演獎頒給了執導《軍官與間諜》的羅曼•波蘭斯基。

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