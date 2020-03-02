國內3家移動通信公司展開蓋樂世S20“三色競爭”. March. 02, 2020 07:46. by 柳根亨 noel@donga.com. 在三星電子旗艦智能手機蓋樂世S20受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)影響陷入苦戰之際，SK電訊、KT、LG U+等三家移動通信公司憑借“色彩營銷”試圖扭轉局面。三家通信公司分別推出了只能在本公司購買的藍色(SK電訊)、紅色(KT)、粉色(LG U+)等顏色的專用手機，正在獲得好評。 SK電訊繼去年推出蓋樂世Note10之後，到蓋樂世S20為止連續2年推出“藍色”手機，主攻30、40多歲的人。約40%的蓋樂世S20預約顧客選擇了藍色機型，與去年蓋樂世Note10當時(約35%)相比，“藍色”偏好有所增加。特別是30、40多歲的人，有50%選擇了藍色機型。 據悉，SK電訊在上市前與三星電子進行協商時，曾積極要求采用被全球色彩專門企業Pantone選定為“年度色”的藍色。SK電訊相關人士表示：“作為韓國經濟的年輕軸心，3、40多歲的人對藍色的進取形象給出了積極反應。期待色彩營銷能成為克服新冠肺炎疫情這一不利因素的催化劑。” KT希望通過紅色機型擴大20、30多歲的顧客。據KT透露，在事前開通第一天的27日，在KT官方網上商城KT Shop開通蓋樂世S20的顧客中有55%選擇了“紅色”。特別是，選擇KT紅色專用機型的顧客中，82%是2030一代。KT讓在2030一代中人氣較高的歌手金智妮(BLACKPINK)擔任手機代言人，金智妮的廣告視頻在公開10天後累計點擊量突破1000萬次等，受到了好評。 KT方面認為，紅色不僅對女性，對男性顧客的擴張也有效。開通第一天，購買紅色機型的顧客中60%是男性。KT相關人士解釋說：“對於韓國人來說，紅色是超越性別，展現普遍熱情的顏色。” LG U+今年首次引進了“粉色”專用機。在蓋樂世S20預售階段占據36.1%的“粉色”機型在開通第一天就占據了41%的銷售量，人氣持續上升。這超過了去年蓋樂世S10當時最暢銷的銀色機型(39%)。LG U+引進的粉色被美國的IT專門媒體《安卓Central》評為蓋樂世S20系列中的“最佳顏色”。 特別是LG U+與數碼專門廣告代理公司“Pentacle”一起積極宣傳粉色。LG U+相關人士表示：“就像在智能手機市場上很難找到粉色機型一樣，我們強調如果選擇LG U+，會有‘越過某種限度的優惠和功能’。”

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