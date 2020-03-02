WKBL招牌選手姜伊瑟將參加WNBA球隊訓練營. March. 02, 2020 07:47. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 女子職業籃球韓亞銀行的前鋒姜伊瑟(26歲)將參加美國女子職業籃球(WNBA)華盛頓神秘人隊的訓練營。 上月29日，華盛頓俱樂部通過網站表示：“與姜伊瑟簽訂了參加訓練營的合同。姜伊瑟作為韓國國家隊的一員，帶領韓國女籃進軍東京奧運會決賽圈。”華盛頓隊的主教練麥克•蒂沃表示：“姜伊瑟是擁有豐富國際舞臺經驗的選手，投射能力很強”，達了對姜伊瑟的期待。姜伊瑟在本賽季女子職業籃球聯賽中取得國內選手得分第一(平均17分)、累計3分球命中球數第一(59個)等數據，作為韓亞銀行的招牌明星活躍在球場上。 華盛頓隊的訓練營定於4月26日開始。通常情況下，訓練營在開賽前兩三周選拔20多名球員進行訓練和打季前賽。如果在訓練營中表現出競爭力，並最終入選12人大名單，那麽就可以踏上WNBA舞臺。 如果姜伊瑟正式加盟華盛頓隊，最多可能有3名韓國選手馳騁在WNBA賽場上。KB明星隊的“國寶中鋒”樸智秀(22歲•198厘米)在國內女子職業籃球聯賽進入休賽季時已經在WNBA揮汗如雨。她在2018、2019賽季效力於拉斯維加斯隊(共57場比賽)。再加上友利銀行隊的後衛朴智炫(20歲•183厘米)也有可能進軍WNBA。就是說，朴智炫有可能在4月舉行的WNBA2020賽季新人摘牌會上被球隊選中。最近美國選秀預測媒體《Draft Sight》預測朴智炫將在第三輪被選中。

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