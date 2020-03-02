正在成為現實的新冠病毒疫情持久戰……政府和市民應重新整頓應對守則. March. 02, 2020 07:47. . 新型冠狀病毒感染癥每天增加數百例新確診病例。自上個月18日第31例確診病例以來，確診病例數不斷攀升，僅隔12天，昨日累計確診病例已達3736例。在慶尚北道金泉，在監獄中出現了在押的確診患者，在慶山，出生45天的嬰兒也被確診，令人擔憂。 鑒於社區擴散的趨勢和新冠病毒的高傳播能力，這次疫情很可能很難在短時間內結束。防疫當局也進入了長期戰準備階段。受病床不足困擾的防疫當局從昨天開始為輕癥患者準備臨時專門治療設施。防疫當局說，將充分利用研修院和人才開發院等設施，利用視頻診療，在防止醫療系統超負荷運轉的同時，盡量減少醫療空白。 新冠疫情中央臨床委員會昨天舉行新聞發布會，就缺乏的病床安排、轉送機制、放寬出院標準的原則、在家（設施）治療的標準、出院後再發管理等問題提出建議，確定有關高效利用醫療資源的優先順序，要求輕癥患者轉為自行隔離治療等。 市民也要應對長期戰。每壹位市民既是防疫的對象，也可能是防疫的主體。在這方面，醫療界提出的“全社會保持距離”短期內應成為全民的生活守則。疾病管理本部等防疫當局昨天表示，“3月初之前是此次流行的重要起點，希望他們遵守個人衛生守則，在各種集會、祭禮、宗教活動中實踐‘全社會保持距離’”。 但是徹底實踐個人防疫並不是說在不安中顫抖，在日常生活中萎縮。例如，隨著確診患者的暴增，只要聽到轄區內出現患者的消息，就立即關閉幼兒園，或者因接觸者出入而停課或休園，那麽很有可能發生“照顧空白”。 為了配合與新冠病毒的持久戰，有必要制定國民行動方針。政府和保健醫療界應該檢查和整頓感染初期設定的各種設施和營業場所的關閉、申報、隔離等標準和方針中是否存在過度或長期難以維持的內容。過度的不安、過度反應也不應該有。人類壹直與病毒作鬥爭，從未輸過。

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