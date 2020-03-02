美國下令禁止赴大邱旅行……美國發生首例死亡病例. March. 02, 2020 07:47. by 紐約=常駐記者 朴勇、華盛頓=常駐記者 金正安、韓基宰記者 parky@donga.com,jkim@donga.com. 當地時間2月29日，美國以新型冠狀病毒感染癥擴散為由，將大邱的旅遊警報提升至最高級別——第四級“禁止旅行”。 全權負責美國新冠疫情應對的副總統邁克·彭斯當天與美國總統特朗普壹起出席了記者招待會。他表示：“國務院提高了對韓國和意大利特定地區的旅遊警報措施”，“這意味著不要前往該地區旅行。”國務院的旅遊預警雖然沒有法律上的強制性，但根據旅遊所采取的隔離措施、醫療費用等責任，對旅客是絕對有影響的。美國國務院2月26日將對韓國的旅遊警報上調為“3級（重新考慮旅遊）”，除大邱以外的韓國其他地區則維持在3級。 此外，繼針對中國之後，美國最近還禁止訪問過伊朗的人進入美國。沒有阻止韓國和意大利人入境，但是要求加強對來訪者的事前檢疫。韓國外交部長康京和1日與美國副國務卿史蒂芬·比根通電話，要求“克制可能使兩國交流出現不必要的萎縮的過度措施”。 美國國內，華盛頓州壹名50多歲男子2月29日在西雅圖的醫院因新冠病毒死亡。這是美國國內第壹例新冠病毒死亡病例。據美國有線電視新聞網（CNN）報道，華盛頓州壹名50多歲的女性最近從大邱回來，接受新冠病毒檢查後被診斷為陽性。華盛頓州宣布進入“州緊急狀態”。 駐韓美軍出現了第4例確診病例。駐韓美軍2月29日表示：“新冠病毒確診士兵的妻子被確診。”美國政府消息人士表示，美國國防部最近緊急向韓國派遣60多人規模的醫療研究小組，對駐韓美軍相關人士進行新冠病毒檢查，並開展疫苗研究。

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