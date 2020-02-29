安哲秀“不會推出地區候選人”，將與統合黨形成選舉聯合. February. 29, 2020 07:42. by 金埈馹, 李知訓 jikim@donga.com,easyhoon@donga.com. 國民之黨黨代表安哲秀28日表示：“在此次大選中，不會在全國253個地區推出候選人。認為大韓民國不能這樣下去的國民請在地區選舉區選擇野黨候選人，評判文在寅政權。”取而代之的是只推薦比例代表候選人。隨著國民之黨放棄未來統合黨和票數分散的地區選舉，事實上形成了“保守在野黨選舉聯合”。 安代表當天上午在國會召開緊急記者會，並表示“將不向地區選舉區推出候選人，以比例公推開拓實用中立之路，引導野黨乃至整個政黨之間的革新競爭、政策競爭”。 他還說：“我確信，今天的決定將引導整個在野黨在此次大選中獲勝。”安代表在招待會結束後與記者們見面，表示“因為要防止現政權的無能和暴走”，說明了當天決定的背景。

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