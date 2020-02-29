為了家人和鄰居，讓我們減少團體活動、“保持距離”吧. February. 29, 2020 07:43. . 新冠病毒感染確診病例昨天達到2337例，在韓國國內出現首例確診病例後僅僅39天就突破了2000例。確診患者人數突破1000人後僅兩天就超過了2000人，呈現出爆發性的增加趨勢。新冠病毒的國內流行格局以18日新天地教會信徒“31號患者”的出現為起點，發生了巨大的變化。由於相當數量是以新天地大邱教會、清道大南醫院等特定集團和地區為中心出現的擴散，導致數字以驚人的速度增長。 眾多信徒聚集在密閉的空間進行贊揚和祈禱，禮拜或宗教集會的這壹特點導致了其成為新冠病毒極易擴散的環境。韓國政府昨天向宗教界發出緊急呼籲，要求“克制室內外的宗教集會”，也是出於這個原因。文化體育部長樸良雨出面呼籲暫時不要舉行宗教集會，“新冠疫情的擴散和長期化的重大關口，將是是本周末和下周末”。 曹溪宗等佛教界和天主教界已經決定暫時中斷所有法會和彌撒，相當多的基督教新教會也引入在線禮拜等，正在參與防止感染擴散的努力。代表性的大型教會汝矣島純福音教會昨天也決定，用在線活動代替1日和8日的禮拜。但是，擁有數萬名信徒的壹些大型教會仍然堅持每周壹禮拜的方針，因此令人擔憂。由韓國基督教總聯合會（韓基總）牧師全光勛率領的“文在寅下臺泛國民鬥爭本部”也表示，將於周日（1日）在首爾市光化門舉行聯合禮拜形式的大規模集會。 所有感染癥都是人越多擴散的可能性就越大。感染、預防醫學專家們建議，要以杜絕傳染病社區擴散為原則，盡量減少流動，實現人與人之間保持距離。從人際感染中可以認為安全的距離是2米。現在，防疫戰線上還有很多醫護人員在揮汗辛勤工作，不少人因為治療、自行隔離、經濟衰退等而飽受煎熬，盼望著早日恢復正常生活的那壹天。就算有點郁悶，為了自己的家人和鄰居，為了阻止新冠疫情更長期化，眼下讓我們壹起試著“保持距離”吧。

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