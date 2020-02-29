無觀眾和“家觀”之間. February. 29, 2020 07:42. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 可容納3000人的籃球場觀眾席空無一人。穿過寂寞的球場，主教練的作戰指示鏗鏘有力。選手們的喘息聲一直傳到了數十米以外。這是上周末在仁川桃源體育館舉行的女子職業籃球KB明星隊和新韓銀行隊的比賽場景。冷清的氣氛是因為隨著新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散，在沒有觀眾入場的情況下進行了比賽。考慮到此前平均2000名左右的觀眾擠滿球場，處於陌生環境的選手們的表情顯得非常尷尬。國家代表樸智秀(KB Stars)表示：“在真正疲憊的時候聽到粉絲們的加油聲，就會有一種內啡肽循環的感覺。(粉絲的加油)成為我繼續奔跑的動力，很遺憾(沒有觀眾入場)。” 被稱為“冬季體育之花”的籃球和排球項目也遭到了新冠肺炎疫情擴散的直接打擊。男女籃球和排球比賽都以無觀眾比賽形式進行。賽季即將開始的足球和棒球也憂心忡忡。棒球自1982年職業聯賽開始以來首次取消了季前賽。 這次事件也可能成為重新審視體育存在的基礎、球員(球隊)和球迷關系的契機。在擔任延世大學籃球隊主教練時期，以名帥而出名的高麗焊條副會長崔熙巖因給選手們留下這樣一句名言而聞名。“你們能做出一支圓珠筆嗎？運動員能賺錢，能得到好待遇，是因為有球迷的存在。好好幹吧”，強調了粉絲優先精神。 部分高額年薪的體育明星目中無人的態度和無視球迷的行為不斷招來怨聲。有很多球員態度傲慢，對賽後小朋友的擊掌慶祝要求視而不見，如果是簽名會等球迷服務活動，他們也總會拒絕。 不是說(球迷)在的時候好好表現嗎。望著空蕩蕩的觀眾席，在對粉絲們的思念中，我也會下決心“今後要改變”。幾天前，迎來生涯首次無觀眾比賽的職業籃球聯賽現代摩比斯隊主教練柳才鶴表示：“興奮不起來。對選手們來說，越是這樣，越要表現出更加努力的樣子。” 據美國丹佛大學研究結果顯示，美國職棒大聯盟球隊所在城市的離婚率比沒有棒球隊的城市低28%。邁阿密和菲尼克斯的離婚率在比較迎來棒球隊之前和之後時，前後相差了30%。丹佛大學心理學教授霍華德•馬克曼說：“在健康的婚姻生活中，樂趣和友愛是重要的價值所在。享受棒球，對話的過程是守護愛情的一個方法。”有研究表明，觀看體育比賽可以提高生活質量和幸福感，開發大腦和提高語言理解能力。 如果說，在賽場上享受正面效果多的體育觀賞“直觀”有難度，那麽在家裏看比賽的“家觀”又如何呢？由於技術的進步，通過電視、PC、移動設備等觀看比賽也多少可以感受到勝負的刺激。成均館大學體育科學系教授張元錫表示：“通過流媒體和其他球迷進行實時對話等，在家裏也能最大限度地發揮觀戰樂趣。雖然沒有觀眾入場，但球隊努力與球迷溝通也很重要。”美國密歇根大學教授郭大熙表示：“即使是無觀眾比賽，只要有可能，就應該進行。但是也有保護選手和工作人員的義務。與球迷的看球權一樣，球員能安心打球的環境也很重要。” 過去，朴贊浩、朴世莉、金妍兒等選手的活躍表現給在國家危機中嘆息的國民帶來了希望。如果選手和球迷們互相鼓勵或善意回帖的話會怎麽樣呢？雖然眼前的現實令人郁悶，但不能退縮。希望盡快找回珍貴的日常生活。希望體育也能成為補藥。

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