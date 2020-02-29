IOC主席巴赫：“將全力確保東京奧運會如期舉行”. February. 29, 2020 07:46. by 兪載泳 elegant@donga.com. “我們期待著7月開幕的東京夏季奧運會能如期舉行。” 國際奧林匹克委員會(IOC)主席托馬斯•巴赫(照片)斷然否認了部分人提出的奧運會取消論。這是在新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)越過亞洲擴散到全世界後，人們開始關註東京奧運會能否正常舉行的情況下做出的發言。 巴赫主席27日接受日本媒體電話采訪時說：“我們正與日本政府和奧組委密切合作。為了成功舉辦以運動員和觀眾的安全為第一要務的大賽，我們正竭盡全力。” 最近，由於新冠肺炎疫情，人們開始懷疑東京奧運會能否正常舉行。IOC現任最長壽委員、加拿大遊泳國家代表出身的迪克•龐德委員(78歲)最近表示：“如果認為因新冠肺炎疫情在東京舉辦奧運會將存在危險，那麽屆時可能取消奧運會，而不是推遲大賽或變更場所”，掀起了巨大波瀾。巴赫主席在當天的記者招待會上對於取消或延期的可能性表示“對於有關推測的問題，我將不做回答”。 龐德委員28日在接受《法新社》采訪時退一步說，“除非世界衛生組織提出嚴重建議，否則國際奧委會不會采取其他行動，包括取消或延期舉辦東京奧運會。”但他仍然堅持自己的觀點，“毫無準備地推進計劃也是不負責任的”。世界衛生組織27日(當地時間)在新聞發布會上表示：“我們正與IOC、東京奧組委緊密合作。至於奧運會的未來，近期不會做出任何決定。” 另外，由於受新冠肺炎疫情影響，關乎各項目奧運會參賽權的大會舉辦也亮起了紅燈。原定於4月27日至30日在忠北忠州舉行的東京奧運會-殘奧會賽艇項目亞洲-大洋洲各大洲的配額大會被取消。國際賽艇聯合會決定，把忠州大會上的奧運會配額分散到其他大會。 原定於5日至8日在日本沖繩縣琉球高爾夫球場舉行的日本女子職業高爾夫(JLPGA)賽季揭幕戰—大金工業蝴蝶蘭女子高爾夫錦標賽也被取消。大賽組委會原計劃在沒有現場觀眾的情況下舉行該比賽，但由於新冠肺炎疫情的擴散，最終決定不舉行該比賽。

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