優惠券-現金-減稅……政府將為刺激新冠疫情導致消費降溫投入20萬億韓元. February. 29, 2020 07:46. by 宋忠炫, 金東爀 balgun@donga.com,hack@donga.com. 韓國政府為了恢復因新型冠狀病毒感染癥而停滯的經濟和消費心理，出臺了20萬億韓元規模的大幅度經濟扶持對策。其中包括消費券、現金援助、稅金減免等刺激內需的各種對策。 經濟副總理兼企劃財政部部長洪楠基28日在政府首爾辦公大樓舉行了部門聯合新聞發布會，發表了包含上述內容的《新冠疫情克服綜合對策》。洪楠基表示：“由於新冠病毒疫情導致地區社會感染擴散等，給民生經濟帶來的困難日益嚴重，為克服‘經濟緊急時局’，采取了特別措施。” 當天公布的對策大部分將焦點放在了刺激消費上。首先，從3月到6月，對借記卡、信用卡使用額的所得稅減免率將提高到原來的2倍。勞動者如果用信用卡和現金收據等消費的金額超過總工資的25%，將以壹定比率從收入中扣除，暫時擴大這壹比例。 另外，政府還將向因為經濟困難而不願休家庭照顧假的父母提供最多50萬韓元的照顧費用援助。由於幼兒園和托兒所等學校新冠疫情關門，需要照顧孩子的父母可以在公司申請家庭照顧休假後向就業中心申請照顧費用。對象是擁有8周歲以下兒童的勞動者，優惠政策將壹直持續到新冠疫情結束。 去年底結束的轎車個別消費稅下調優惠也將在6月份之前暫時恢復。下調率將從原來的30%擴大到70%，減免限度為100萬韓元（包括教育稅、附加稅時為143萬韓元）。因此，購買價值3000萬韓元汽車的消費者繳納的稅金將從原來的215萬韓元降低到72萬韓元，共減少143萬韓元。 政府還將新設和擴大消費券。如果老人就業者將全體工資的30%領取地區關懷商品券，截止到4月，將把全體工資的20%作為商品券追加支付。例如，如果每月領取27萬韓元的老人就業者以現金領取18.9萬韓元，就把原先的8萬韓元商品券增加到14萬韓元。政府還將向休假時在國內旅遊的勞動者支援休假費的“休假打勾”對象從原來的8萬人增加到12萬人，遊客在訪問主要旅遊景點時通過社交媒體留下“認證照”之後，就能通過抽簽贈送相當於10萬韓元的觀光商品券。 此外，政府還決定到明年為止，把年銷售額在6000萬韓元以下的小業主的增值稅繳納額降低到簡易征稅者的水平。據政府推算，約90萬名經營者每人最多可以節省80萬韓元的稅金。對因新冠疫情遭受損失的企業，將根據地方議會的表決，推進減免財產稅和綜合房地產稅的方案。還將為中小企業和小工商業者提供3.2萬億韓元規模的緊急經營穩定資金。 對此次對策所需的追加財源和約1.7萬億韓元的稅收缺口，政府決定下周編制追加更正預算予以填補。政府預測，追加更正預算的規模將達到10萬億韓元左右。 洪楠基表示：“與2015年的中東緊急呼吸征疫情相比，情況更加嚴重，我們的原則是應該擴大追更預算規模”，“雖然發行赤字國債不可避免，但我認為隨著經濟的恢復，稅收正常進入國庫是更為可行的。”政府將根據新冠疫情的發展，研究發表追加消費、投資、出口對策。

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