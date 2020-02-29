與新冠病毒確診者同乘壹部電梯，只有未戴口罩的人壹分鐘之內就感染. February. 29, 2020 07:46. by 古都藝記者 yea@donga.com. 在每天都要利用好幾次的電梯內，也出現了新型冠狀病毒的感染。在乘坐電梯時感染新冠病毒的事例在國內尚屬首次。 據首爾市江東區28日透露，18日上午8時左右，在首爾市巖寺洞Prier Palace公寓內，與被確診感染新冠病毒的明成教會A牧師（52歲）壹起乘坐電梯的城東區職員B某（41歲，女）被確診感染。A牧師和B某都沒戴口罩，在電梯裏壹起呆了1分鐘左右。B某和兩名子女壹起乘坐了電梯。當時戴有口罩的兩名子女被判定為陰性。 保健當局在對A牧師的行動路線進行流行病學調查的過程中，掌握了公寓閉路電視影像，確認了他與B某有過接觸的事實。江東區相關人士表示：“從閉路電視上很難確認A牧師是否咳嗽過”，“B某既不是明成教會的信徒，也不知道自己曾和A牧師壹起坐過電梯。”A牧師是註冊信徒8萬名的明成教會副牧師，在25日確診之前，16日與2000多名信徒壹起參加了禮拜。 職員被確診後，城東區立即關閉了區政府，開始了防疫工作。在同壹層工作的職員全部自行隔離。 此外還確認了沒有戴口罩、只進行了短暫對話就被感染的事例。24日，首爾市松坡區的送貨員C某（40歲）被確診為感染患者。4月22日，C某曾來到朋友經營的文靜洞冰淇淋店，摘下口罩與朋友交談了2分鐘左右。朋友被確診感染後，C某也接受了檢查，並被確診為陽性。保健當局推測，C某是在對話過程中被感染的。

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