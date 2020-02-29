德外交部：“將臨時關閉駐平壤大使館”. February. 29, 2020 07:46. by 申나리 journari@donga.com. 德國將撤回駐朝鮮的本國大使館。這是自新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)事件爆發以來，駐平壤外國公館首次關門。 據外交消息靈通人士28日透露，德國外交部已經和韓國外交部共享了暫時關閉平壤大使館的決定。一位消息靈通人士表示：“據我所知，德國外交部最近將相關決定內容轉達給了韓國駐德國大使館。” 對此，德國日刊《南德意誌報》27日(當地時間)報道稱，“德國外交部決定暫時關閉駐平壤大使館，並將大使和家人轉移到俄羅斯符拉迪沃斯托克(海參崴)。”該報稱，這是因為朝鮮以應對新冠肺炎為由，采取限制外交官出入境等移動的措施，使大使館難以正常運營。 據悉，朝鮮限制外國駐平壤公館和國際機構職員前往平壤市內，而且購買食品時也只允許前往公館區域內的賣場。一位政府官員表示：“可能是由於移動限制，無法正常工作，所以部分大使館開始撤離。”

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