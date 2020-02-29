“祝您壹直平安……”秋史金正喜寫給妻子的“極尊稱信件”. February. 29, 2020 07:46. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “看到上次托人寫的信，我很放心，其間偶爾也有人來往，但寫字壹事很困難，真是罪過多多。 當是多有責備吧？……忙於下戶房，就此擱筆，祝您壹直平安。” 這是人在首爾的32歲秋史金正喜（1786∼1856）在1818年4月寫給大邱家人的韓文書信。他在信中寫道因為沒能回信而自責“罪過多多”，那麽收信人是其父親或者母親嗎？哪裏，收信人是妻子李藝安。金正喜經常以極尊稱給妻子寫信。秋史的父親金魯敬（1766∼1837）也是如此。 這本書將秋史家庭的85封韓文書信翻譯成現代語並進行了註解。這些信件打破了朝鮮時代男尊女卑思想極其嚴重、家務事是女性專有物的傳統觀念。多封信件顯示，秋史家的男子從事家務勞動、奴婢管理、祭祀或婚姻等，幹過很多事情。男人們對衣服和食物都很熟悉，在衣料和菜肴方面多有照料，還親自操持過家務。 金魯敬還寫了這樣壹封細致的信。“日前昌寧（二兒子金明熙）生日的時候，包了餃子吃，蕎麥好像放了墨水，沒有泡菜，所以做得不成樣子。今後如能托人捎來壹些蕎麥面，教我如何做蕎麥面，我會再做做試試，不知道能不能做好。去年也送來很多芥菜和幹白菜聊以過冬，今年還請再多帶壹些來。” 男人不參與廚房工作的禁忌，似乎根本不存在。信裏還可以確認，出嫁的女兒經常回到娘家等，關密十分融洽。 作為高麗大學文化創意系的特邀教授，作者主要撰寫了關於歷史中被疏遠階層題材的書。作者說：“朝鮮時代後期男性與女性合作，經常做各種家務”，“與其說是享受權力者，不如說是發揮了家庭代表的作用。”

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