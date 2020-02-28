中國的賊喊捉賊和韓國政府的卑躬屈膝. February. 28, 2020 07:27. . 韓國的新冠確診患者劇增後，中國地方政府接連采取了禁止韓國人入境或強制隔離的措施。25日和26日，山東省威海市、江蘇省南京市對來自韓國的航空乘客進行了隔離。在壹些中國僑民家中的門和墻上，甚至貼上了紅色的“封條”標簽。這種強行封鎖措施，要在14天之後才能開門。 中方的這壹做法遭到批評後，中國駐韓國大使表示：“中國政府沒有對韓國國民采取限制措施”，“部分地方政府采取的措施並不只是針對韓國國民。”也就是說，這是中國“地方政府”與“中央政府”無關，自行采取的措施。 但這只不過是回避中國政府政治責任的牽強的辯解而已。限制入境等是主權事項，沒有中央政府的介入是無法實現的。在不允許地方自治的共產黨壹黨體制下，在沒有中央政府的默認或最低限度的諒解下，不可能發生這樣的事情。4年前，在報復薩德（THAAD，末段高空區域導彈防禦）時，中國也曾狡辯說“與中央政府無關”。 中國發生新冠病毒疫情後，世界各國紛紛對中國人入境實行管制，但韓國政府沒有全面限制入境，民官共同提供人道主義援助。但是，隨著新冠疫情在韓國擴散，中國開始限制韓國人入境。韓國政府除了防疫以外，還深切考慮韓中外交、經濟關系等決定政策，但中國的態度剛好相反。中國外交部長王毅前天與韓國外交部長康京和通電話時表示：“遏制國境間的移動對防止傳染病擴散非常重要。”康京和要求中國地方政府克制過度的措施，但事實上王毅斷然拒絕。中國官方的《環球時報》也表示：“防疫問題比外交問題更重要。”這讓人聯想到只顧自己利益的傲慢的中華霸權主義。 盡管如此，青瓦臺相關人士表示，“這不是中國中央政府所為”，康京和部長也表示，“各國根據自己的評價采取的措施，我們不應該幹涉”。這是對本國國民在中國遭受外交上“孤立”隔岸觀火壹般說出來的令人寒心的態度。哪裏有比保護本國國民更重要的國家利益？ 韓國政府主張應考慮與中國的密切貿易關系，雖然有壹定道理，但這只是短見。事關國民生命的防疫問題是絕對不能讓步的首要課題。對於中國政府的過度措施，應該從原則和國家利益出發，更加堅決和徹底地應對。政府越是不冷不熱的應對方式，國民認為政府看中國眼色行事的懷疑就只會越來越重。

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