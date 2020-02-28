柳寬順烈士銅像將豎立在首爾西大門獨立公園. February. 28, 2020 07:30. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 紀念100年前高呼祖國獨立，18歲花季的年齡就犧牲的柳寬順烈士的銅像將豎立在首爾西大門區西大門獨立公園。西大門獨立公園是舊西大門刑務所的位置所在。這裏也是從1919年5月到第二年9月離開人世為止，柳寬順高喊“大韓獨立萬歲”的地方。 據柳寬順烈士紀念事業會27日透露，5月將在西大門獨立公園豎立高3.2米的柳寬順烈士銅像。全南大學藝術學院教授金行信、金大吉參與了銅像制作。原本由元老雕刻家金行信教授主導工作，但去年金教授去世後由其弟子金大吉教授繼承。 銅像體現了柳烈士右手高舉太極旗的樣子。讓人難以相信這是17歲少女該有的、淡然而悲壯的表情展現了令人瑟瑟發抖的當時狀況和向往獨立的她的意誌。銅像碑文中寫道“為我們國家高呼獨立萬歲是否也有罪！你們沒有降罪於我的權力，我更沒有理由要接受你們小鬼子的審判”，用韓語和英語同時刻下了柳烈士的語錄和簡歷。 紀念事業會正在加速展開工作，目標是5月20日舉行銅像揭幕儀式。當天是柳烈士首次被關押進西大門刑務所的日子。柳烈士在日本帝國主義的嚴刑拷打下於1920年9月28日去世。在獄中也繼續進行萬歲運動等，她走向獨立的意誌到最後也沒有絲毫減弱。 現在首爾西大門區梨花女子高中和中區獎忠洞有柳烈士的銅像。今年是柳寬順殉國100周年，紀念事業會希望通過制作銅像來銘記我們民族的傷痛，緬懷獨立運動家柳寬順的崇高業績。從去年開始與首爾市與西大門區一起推進事業。 但是籌措資金仍不容易。目前，已確保的紀念事業會本身的預算嚴重不足。據悉，國家報勛處的立場是，今年預算編制工作已經結束，很難進行支援。紀念事業會還向柳烈士的故鄉忠南道和天安市請求了協助。柳寬順烈士紀念事業會會長柳正宇表示：“這是為紀念柳寬順烈士的犧牲和獻身而做的事情，將繼續向政府、國會和地方自治團體請求協助。” 另外，由於受到新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的影響，西大門區決定取消原定於下月1日在西大門刑務所歷史館舉行的紀念活動。柳寬順烈士紀念事業會也決定今年不再舉行從1985年開始從未停止過的紀念活動。

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