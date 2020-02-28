開局不錯！首發出場的金廣鉉在季前賽上完成好投. February. 28, 2020 07:30. by 金培中 wanted@donga.com. 在美國職業棒球大聯盟(MLB)舞臺上首次以首發身份出場的金廣鉉(32歲•聖路易斯紅雀隊)以極具威力的投球為成功時代開了綠燈。 27日，金廣鉉在美國佛羅裏達州朱庇特羅傑迪恩球場舉行的與邁阿密隊的季前賽上首次首發出場，在兩局中以3個脫三振、無失分的成績完成好投。23日作為救援投手上場，在1局內取得2個脫三振、無失分成績的金廣鉉，作為先發投手也沒有失分，讓教練組非常滿意。 這似乎證明了他是先發投手。金廣鉉用3壘手地滾球處理了在MLB共參加過779場比賽的首發擊球手喬納森•比利亞，截止到第2局面對6名擊球手時，沒有讓一人出壘。在金廣鉉的投球威力下，邁阿密隊的擊球手們完全被壓倒，擊球甚至無法進入外野。邁阿密隊的4號擊球手阿吉拉爾在5個球之後被金廣鉉三振出局，低頭下場。23日金廣鉉的投球最高時速為148公裏，但當天他的最高時速上升到151公裏。 當天，金廣鉉與被評價為MLB最佳捕手的雅迪爾•莫利納(38歲)形成了接投手組合。賽後他說：“我和莫利納是第一次合作，我好像知道了人們為什麽對他大加贊賞。真的很老練。” 當地媒體對此也給予了好評。地區雜誌《聖路易斯郵報》表示：“金廣鉉的投球很有水準，讓擊球員無法輕易打到。他利用時速150公裏出頭的直球和犀利的變化球，完美封堵了6名擊球手。”《美聯社》也報道說，“金廣鉉連續兩場比賽的投球威力很大。可以自由調節球速，通過滑行曲線球誘導擊球員出現空揮。”此前，美國職棒大聯盟官方網站(MLB.com)預測了MLB30支球隊的揭幕戰陣容和首發投手，並預測金廣鉉將擔任聖路易斯紅雀隊的第五先發。以季前賽平均失分0分繼續給人留下深刻印象的金廣鉉能否成為被稱為“秋日僵屍”的擁有深厚戰鬥力的聖路易斯隊首發陣容中的一員，備受關註。 另外，上賽季身披鬥山隊戰袍成為KBO聯賽最有價值球員(MVP)後，再次挑戰MLB舞臺的喬什•林德布勒姆(33歲•密爾沃基隊)也作為季前賽先發投手，展現出了無可挑剔的投球。在亞利桑那州斯科茨代爾球場舉行的與舊金山隊的比賽中，首發出場的林德布勒姆雖然讓前兩位擊球手連續擊出安打，並讓對方得到1分，但此後他連續讓6名擊球手無功而返。最終他以2局3個脫三振、1失分結束了預定的投球。24日在與聖地亞哥隊的比賽中作為救援投手出場，在1局內取得1個被安打、失1分的林德布勒姆截止到當天為止，在2場比賽中消化3局，取得3個被安打、失2分(平均責任失分6.00)的成績。

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