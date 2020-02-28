“V60”只在北美和歐洲上市...... LG“移動雙軌戰略”. February. 28, 2020 07:30. by 林賢錫 lhs@donga.com. LG電子公開了針對北美市場的主力旗艦智能手機新作。LG電子的構想是，通過北美銷售高配置產品，其余市場銷售大眾智能手機的“雙軌制”戰略，擺脫移動事業業績低迷的局面。LG方面認為，美國市場是核心市場，要放手一搏。 26日(當地時間)，LG電子在美國紐約和舊金山公開了價格最高的智能手機“V60 ThinQ 5G”(以下V60)。這款手機原計劃在今年的世界移動通信大會“MWC 2020”上公開。受新型冠狀病毒感染癥的影響，MWC被取消後，LG電子當天在紐約和舊金山舉行了該產品的媒體體驗活動。 V60是一款專門用於多媒體視聽的高端智能手機，尤其是考慮YouTube等移動視頻視聽的功能得到全面加強。正面屏幕尺寸為6.8英寸，比前作V50(6.4英寸)更大。可以再連接一個智能手機畫面的專用飾品“雙屏幕”同樣也擁有6.8英寸大小的屏幕。 電池容量也從4000毫安時(mAh)增加到5000毫安時。在相當於大腦的應用處理器方面，該機搭載高通驍龍865處理器，並采用了8GB RAM等最高價配置。 V60手機將從下月初開始陸續在北美和歐洲地區等主要攻略地區上市。出人意料的是，韓國國內並沒有推出旗艦智能手機V60。取而代之的是，今年4月左右將公開價格更低的“Mass Premium”產品G9(暫定名)。業界認為，在其余國際市場上，LG電子將通過中國制造商開發和生產(ODM)等確保價格競爭力的中低價機型來尋找突破口。 LG電子之所以堅持在美國發行旗艦機型，是因為在LG電子看來，北美智能手機市場是絕對不能放棄的市場。在韓國、歐洲苦戰期間，LG電子在北美市場取得了不錯的成績。電子業界相關人士表示：“在北美市場，LG電子繼蘋果、三星電子之後排名第三，從2014年開始公司每年保持10%以上的市場占有率，並取得了不俗的成績。19個季度連續出現赤字的LG電子的MC事業本部之所以能一直堅持到現在，主要得益於北美市場的人氣。” 在北美市場，消費者對LG電子視其為差異化亮點的雙屏幕的反應也頗為友好。去年11月，LG電子首次推出了配備雙屏的V50S(北美銷售名稱：LG G8X ThinQ)，並得到了國外媒體的好評。美國《福布斯》評價稱：“LG G8X ThinQ的多任務處理能力非常出色，可以像迷你筆記本電腦一樣使用。是一款實用、合理且耐用的產品。” 也有分析認為，今年通信公司在北美市場為搶占第5代(5G)智能手機市場而展開的營銷競爭也對LG電子有利。因為當地移動通信公司對5G手機的購買支援規模將會擴大。LG電子雖然沒有公開V60的出廠價，但是業界認為，價格基本與在美國從999美元(約120萬韓元)開始定價的蓋樂世S20價格差不多。

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