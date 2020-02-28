中國研究人員：“新冠病毒與人類細胞的結合力是‘非典’的1000倍”. February. 28, 2020 07:30. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 新型冠狀病毒感染癥具有與人類免疫缺陷病毒（HIV）類似的變異，其與人類細胞結合的能力最高是SARS（非典型性肺炎）的1000倍。這意味著新冠病毒傳染性最高可能比“非典”高1000倍。 中國天津南開大學欒阮吉壽教授的研究團隊在分析新冠病毒基因圖譜堿基序列後，發現了在SARS中並不存在的、與HIV和埃博拉病毒相似的突變基因組合。據香港《南華早報》27日報道，相關研究結果已經公布在中國科學院運營的研究論文預公開平臺（Chinarxiv.org）上。 研究團隊稱，“非典”是以與存在於人體細胞表面的被稱為ACE2的受體蛋白質相結合的方式侵入人體的。據《南華早報》報道，但是，ACE2蛋白質在健康的人體中幾乎不存在，“非典”以全球8000多人感染結束。 但是，研究團隊表示，新冠病毒的突變會以類似HIV或埃博拉這種傳染性極強的病毒的方式侵入人體。這些病毒與“非典”不同，它能使這種嘌呤酶發揮作用，幫助切斷刺突蛋白質的鉤子，並在其位置上與普通細胞結合。這種方式不是以人體滲透的方式、只以ACE2蛋白質為目標，因此傳染力比SARS高100倍到1000倍。 研究團隊認為，茚地那韋（Indinavir0、波普瑞韋（boceprevir）等以嘌呤酶為目標的治療藥物，將有效阻止人體復制新冠病毒。

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