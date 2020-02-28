COVID-19蔓延至安保領域，韓美軍演無限期推遲. February. 28, 2020 07:30. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 隨著國內新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散，韓美27日突然宣布無限期推遲原定於下月舉行的聯合軍事演習。自1954年起舉行的聯合軍演因傳染病延期尚屬首次。也就是說，新冠肺炎疫情已經超越了保健•經濟領域，影響到安保領域。 聯合參謀本部宣傳室長金俊洛(音)和韓美聯合司令部宣傳室長李•彼得斯當天通過共同發表表示：“韓國政府決定將新冠肺炎疫情危機階段升級為‘嚴重’，因此決定推遲上半年聯合指揮所的訓練。”軍方分析認為，考慮到新冠肺炎疫情的擴散趨勢和今後的訓練日程等，實際上可以看作是取消。 由此，9•19南北軍事協議以後縮小到營級(大隊級)以下的韓美聯合演習也很有可能陸續延期或縮小規模。文在寅政府正在推進的在任期內移交戰時作戰指揮權的計劃也將受到影響。

한국어