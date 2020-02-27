新冠疫情在意大利全國擴散，蔓延到瑞士、西班牙等國. February. 27, 2020 07:37. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 在意大利激增的新型冠狀病毒毒感染癥正在迅速擴散到附近的歐洲國家。 據安莎社報道，25日意大利確診的新冠病例比前壹天增加了93例，達到322例（死亡11人）。隨著原來集中在北部地區的感染者出現在中部和南部，事實上在全國範圍內防疫網已被突破。 擴散趨勢延伸到了國境之外。意大利鄰國瑞士、奧地利、克羅地亞25日出現首例新冠確診病例。在與意大利接壤的瑞士南部蒂奇諾坎通省，壹名70歲的男子被診斷為陽性，隨後被隔離。在奧地利南部意大利邊境，有兩名20多歲的男女，在與意大利隔亞得裏亞海相望的克羅地亞，有壹名20多歲的男子成為確診感染病例。 西班牙巴塞羅那當天也發現了1名新冠確診患者。這在西班牙本土尚屬首次。此前新冠患者已全部治愈出院的法國，當天也新增了2名確診患者。美聯社說，“在距離意大利較近的德國巴登-符騰堡州等地，也增加了2名患者”，“上述6個國家出現的新確診患者都有壹個共同點，那就是最近都訪問了意大利。” 問題是這些國家之間的擴散可能才剛剛開始。根據歐盟保障成員國間人員、物流移動的《申根條約》，除愛爾蘭外，歐盟其他26個成員國之間可以進行跨越國境移動。這種架構下，如果擴散趨勢加快，只能輕易擴散到多個國家。 意大利和奧地利、法國、斯洛文尼亞、瑞士、德國、克羅地亞等周邊六國在25日羅馬召開了衛生部長會議。六國決定暫時不封鎖邊界，保障遷徙自由，但建立新冠情報共享機制，共同應對。 歐盟執行委員會當天在比利時布魯塞爾舉行記者招待會表示：“為防止歐洲內新冠疫情的擴散，將投入2.32億歐元（約合3068億韓元）。”但是，如果擴散趨勢持續，有可能開始加強邊境檢查等管制。政治專業媒體《政客》說，“各國右翼政黨以新冠疫情恐懼為媒介，試圖收緊本國的移民政策”。

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