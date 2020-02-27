LG電子被奔馳母公司德國戴姆勒選定為“優秀供應商”. February. 27, 2020 07:38. by 林賢錫 lhs@donga.com. LG電子被梅賽德斯奔馳母公司戴姆勒選定為優秀供應商。戴姆勒每年評選出提供卓越性能和夥伴關系的零部件供應商，這是LG電子首次入選。 據業界26日透露，LG電子最近在德國斯圖加特戴姆勒總部舉行的“戴姆勒供應商大獎2020”活動中獲得了“靈感(Inspiration)部門”獎。今年，戴姆勒在450多家供應商中，從可持續性、靈感、質量、創新等4個方面評選出10家企業為優秀公司。 LG電子從2018年開始向戴姆勒供應車用觸摸屏。在本次活動中，戴姆勒方面針對LG電子的零部件評價說：“人類工程學的設計哲學等非常適合奔馳等高級車輛。” LG電子在2013年新設了VS(汽車零部件解決方案)事業本部，並正式開展相關事業，從多數整車制造商那裏獲得了優秀供應商獎。隨著此次首次被選為豪華車競爭力較強的戴姆勒的優秀供應商，被評價為在高級產品群中具有技術實力的公司。 LG電子相關人士表示：“作為一流汽車的優秀零部件供應商，此次獲獎是非常令人鼓舞的成果。”

한국어