國際奧委會委員提出取消東京奧運會的可能性. February. 27, 2020 07:38. by 李元洪 bluesky@donga.com. 國際奧林匹克委員會(IOC)內部有人主張，如果新型冠狀病毒感染癥(世衛組織將新冠病毒命名為COVID-19)的氣勢不減，7月開幕的東京奧運會或將被取消。 在現任IOC委員中任職時間最長的迪克•龐德(78歲•加拿大•照片)委員26日在接受《美聯社》采訪時表示“如果2020年東京奧運會不能如期舉行，大會可能取消”，並稱，在奧運會開幕前2個月的5月底應決定大會是否會舉行或取消。 龐德委員是加拿大遊泳國家代表出身的律師，自1978年成為IOC委員以來，曾擔任執行委員、副主席等要職。他是比IOC主席托馬斯•巴赫早13年成為IOC委員的現任最長壽委員。 他解釋了很難延期舉行奧運會的理由，“隨著奧運會的臨近，我們要為經費、飲食、奧運村、酒店、媒體等做大量準備。許多國家、國家不同的季節、電視轉播等需要考慮的問題太多。不能簡單地說‘把奧運會推遲到10月’。”另外，他解釋說，由於沒有在短時間內完成設施準備的城市，所以很難在非東京的其他城市舉行奧運會，但如果要延期一年舉行奧運會，已經花費很多錢的日本需要新承擔的費用會增加很多。 不過，龐德委員表示，“到目前為止，我們正按計劃進行東京奧運會的準備工作。希望運動員能夠專心備戰奧運會。”國際奧委會將與世界衛生組織合作，決定是否要舉辦奧運會。 另一方面，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在當天上午的例行記者會上就龐德委員的發言表示，“向IOC進行了確認，龐德委員的發言只代表其個人，不代表國際奧委會，而且(龐德委員)也進行了說明，國際奧委會正為東京奧運會如期成功舉辦而不斷努力。”菅義偉說：“下個月開始的火炬傳遞也將如期進行，包括防疫COVID-19在內的一切籌辦工作都將紮實進行。”

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