王冠的重量. February. 27, 2020 07:38. . “欲戴王冠，必承其重。”這是壹句因在2003年熱播的電視劇《繼承者們》中作為副標題出現而出名的話。這句話原來出自莎士比亞的戲曲《亨利四世》的臺詞。它的意思是，戴王冠的人在得到權力和名譽的同時，應該承擔重大的責任。 伊麗莎白二世到今年已登基68周年，她是英國歷史上位居王座時間最長的君主。媒體曝光的女王華麗、優雅，壹副有品位和威嚴的樣子，但盧西安·弗洛伊德畫中的女王卻完全不是這樣。落寞的表情和滿是皺紋的臉龐，與孤獨的任何壹位老人並無二致，頭戴的王冠顯得格外高大而沈重。 弗洛伊德被譽為英國最偉大的肖像畫家，平先只畫家人或朋友等周圍的平凡人，壹生中只有壹次例外地畫過權力者。該肖像畫由畫家先提議，女王接受後進行。為了這幅寬不到20厘米的小肖像畫，女王不得不為它做模特長達19個月。當時，這位79歲的畫家最初畫的是沒有王冠的75歲女王。因為他想畫的不是華麗的權力者的形象，而是作為壹個人的君主的形象。但未經修飾的女王肖像不像女王。無奈之下，畫家只好將帆布向上延長了3.5厘米，以便畫上王冠。 完成的畫壹經公開，英國國民就分裂成兩派。很多人憤怒地稱，把女王畫得又老又醜又滑稽。甚至有人放言應該把畫家關在倫敦塔。相反，也有人稱贊說，這幅畫毫無修飾地表現年老君主形象，是洞悉女王心理的肖像。以不表露個人感情而聞名的女王沒有任何反應，畫作被安靜地收藏在王室藏品中。作為王室首長，她知道女王所肩負的苦惱和責任感的重量，所以畫家也許把她的王冠畫得格外高大、特別重。

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