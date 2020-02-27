1100名患者、病房大亂……重新制定醫療資源分配戰略應對長期戰爭. February. 27, 2020 07:38. . 新冠病毒感染者確診病例超過1100人，全國國家指定負壓病床使用率接近100%，病房大亂即將成為現實。即使加上民間醫療機構，全國的感染者隔離治療用負壓病床總共只有1077個，患者人數比病床還多。政府指定新冠疫情專科醫院的工作被推遲，確保新增病房的工作也出現了差池。 自本月20日患者人數超過100人後，每天都有200名新患者出現。在世界範圍內，共有30個國家的患者超過8.4萬人。專家們認為，雖然新冠病毒的致死率較低，但傳播力非常強，因此比起中東緊急呼吸征（MERS）更接近於甲型流感。雖然中東緊急呼吸征在韓國只用了190天就結束了，但是2009年甲型流感卻推遲了壹年。這意味著，新冠病毒也必須做好打持久戰的準備。 患者數為20名時和超過1000名後的應對戰略不會相同。醫療現場已經呼籲醫療系統超負荷運轉。應當考慮確定優先事項，有效分配有限的醫療資源。 首先應該整頓病床使用標準。前天晚上，在清道郡大南醫院的患者徹夜尋找負壓病床，直到昨天上午才被送到仁川嘉泉大吉醫院。由於輕癥患者和疑似患者占據了負壓病房，所以發生了重癥患者不能及時得到治療的事情。負壓病床應先收容重癥患者。 對輕癥患者和恢復期患者的護理標準也是必要的。政府雖然計劃指定1萬張病床規模的專門醫院，但由於需要扣除普通患者的病床，所以並不盡如人意。醫療界提議在迅速治療後讓其出院或在嚴格標準的條件下自行隔離。 醫療人員自我隔離期間（14日）也有必要根據與患者的接觸程度進行細分。由於患者劇增，手腳受縛的醫療人力劇增，嚴格的隔離標準反而導致醫療空白。由於代替自己被隔離的同事照顧蜂擁而至的患者，醫療人員的疲勞度達到了極限，連普通醫療系統也受到威脅。若不是與患者密切接觸，應考慮減少對無癥狀醫護人員的隔離時間。 國民也要做好長期戰的準備。個人衛生守則要成為壹種習慣，雖然囤積居奇屬於違禁，但緊急藥品和生活必需品仍需準備。無論是家庭還是工作單位，都要重新制定辦公室關閉標準或在家辦公規定，以免因被確診的成員不在而使日常生活全部停止。如果冷靜應對，即使不能輕易結束，但也不是不能戰勝的事情。

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