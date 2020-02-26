因新冠肺炎疫情，“87個國家參加的”釜山世乒賽也將延期. February. 26, 2020 08:37. by 兪載泳 elegant@donga.com. 由於新型冠狀病毒感染癥(世界衛生組織將新冠病毒命名為COVID-19)的擴散，韓國乒乓球歷史上首次在國內舉辦的2020釜山世界乒乓球團體錦標賽將延期至6月舉行。 釜山市市長吳巨敦和大韓乒乓球協會會長柳承敏等25日出席了記者招待會，並表示：“原定在3月22日至29日舉行的大賽將推遲到6月21日至28日舉行，延期三個月。”按照原計劃，來自87個國家的1200多名選手和各國乒乓球相關人士等3000多人將參加此次團體世乒賽。釜山市表示，隨著新冠病毒確診患者的迅速增加，國際乒聯(ITTF)正式建議推遲比賽，大賽組委會接受了這一建議。吳市長說：“雖然討論了不推遲大賽，無觀眾比賽的方案，但考慮到市民和運動員的安全，我們認為強行舉行大賽是不合適的。”從27日到下月2日在首爾松坡區奧林匹克舉重競技場舉行的第一屆東亞國際舉重大賽也將暫時延期。 本賽季末段排名競爭激烈的職業籃球比賽將采用無觀眾入場的比賽形式。韓國籃球聯盟(KBL)25日召開緊急理事會，決定直到疫情狀況得到改善為止，將進行無觀眾比賽。這是繼女子職業籃球、職業排球之後采取的措施。從26日舉行的好麗友-蔚山(高陽體育館)、電子樂園-KGC(仁川三山世界體育館)的比賽開始，觀眾將被禁止入場。從去年10月5日開始常規賽的職業籃球聯賽截止到下月31日，共進行6輪比賽(每隊54場比賽)，以25日為準，每隊共進行了40~42場比賽。 另外，原定於下月13日至15日在木洞滑冰場舉行的2020國際滑冰聯盟(ISU)短道速滑世界錦標賽的舉辦前景也變得撲朔迷離。大韓冰上競技聯盟管理委員會計劃與ISU協商後決定是否延期或取消。 各種國內大會也接連決定延期。原定於27、28日在泰陵國際滑冰場舉行的2020年全國男女全能綜合速滑錦標賽和下月7、8日舉行的第55屆冰人追悼全國男女速滑賽被暫時推遲。木洞冰場從24日開始從防止新冠病毒擴散的角度出發，進入了無限期休市狀態。

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