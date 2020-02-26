觸發“Metoo”運動的韋恩斯坦被判有罪......起訴人女演員：“垃圾被清理”. February. 26, 2020 08:38. by 崔智善 aurinko@donga.com. 24日，觸發全世界“Metoo(#Metoo•我也是)”運動的美國著名電影制片人哈維•韋恩斯坦(68歲)因涉嫌強奸被判有罪。2017年10月，《紐約時報》在頭版刊登了8名受害者的采訪，報道了他在25年間對數十名女性的性虐待，引起了軒然大波。這成為“Metoo”運動的開端，並成為了各國有權者男性紛紛落馬的契機。 據CNN等媒體報道，美國紐約曼哈頓地方法院對韋恩斯坦卷入其中的一起3級強奸及1級犯罪性暴力案件各作出了有罪判決。2006年對當時擔任制作助理的米利安•海莉(42歲)實施的性暴力，2013年對演員傑西卡•曼恩(29歲)的強奸嫌疑被認定。其間以不拘留狀態接受審判的他立即被收監。法庭將於下月11日最終宣判刑期，最長服刑時間可達25年。 雖然韋恩斯坦在審判前雇用了專門從事性犯罪的律師，並向部分受害者提出300億韓元的補償金，但他最終難逃有罪判決。起訴人之一，演員羅斯•麥嘉文發表感言稱，“垃圾被清理了。” 但是，他卷入的另外兩起“掠奪性性暴力(predatory sexual assault)”和一起3級強奸等三項指控得到無罪判決。律師對被判有罪的2起案件也立即表示抗訴。由7名男性和5名女性組成的12名陪審員經過5天的討論，於當天作出了判決。一些申訴人表示，他們“未能向許多婦女傳遞真相和正義”，對三項指控得到無罪判決表示失望。 1952年，韋恩斯坦在紐約以猶太珠寶商之子的身份出生，1979年他與弟弟鮑勃成立了米拉麥克斯電影公司。公司制作並發行了《性、謊言和錄像帶》、《低俗小說》、《英國病人》、《心靈捕手》、《國王的演講》等橫掃美國奧斯卡和法國戛納電影節的多部電影。該公司還負責了奉俊昊導演的《雪國列車》的海外發行。被贊創造了藝術性優秀、票房高的電影公式的他行使了無所不能的權力。這就是3年前《紐約時報》報道出來時，世界電影界轟動一時的原因。揭露他性暴力的人包括安吉麗娜•朱莉、烏瑪•瑟曼、格溫妮絲•帕特洛、莎爾瑪•海耶克等多名著名女演員。

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