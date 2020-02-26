連口罩和生活必需品都難以買到的基礎設施危機，不能放任不管. February. 26, 2020 07:31. . 隨著新型冠狀病毒疫情擴散的長期化，確保口罩也進入了非常時期。據說，就連最前線與病毒抗爭的醫院也因缺貨現象而優先提供給醫療人員，而行政人員則由個人購買使用。在小區醫院和藥店，有的地方甚至醫生、藥劑師也是壹個口罩撐了好幾天。壹是很難買到，二是即使好不容易找到賣家，由於價格太高，很多市民也不敢輕易購買。在從大邱等發生集體感染的地區，這種現象正轉移到礦泉水、方便面等生活必需品上。 國內生產的口罩平均每天達1200萬個，如果連醫療人員都很難搞到的話，很難將此看作是因為國民個人購買增加。向中國出口口罩從去年12月的6100萬美元激增至今年1月的60億美元，增加了100倍左右，進入本月後截至20日足足流失了1.18億美元。眼看著壹些業主囤積數百萬個口罩，偷運現象層出不窮，政府卻無法及時制止。 政府昨天規定，口罩生產企業有義務向公共機構出庫壹天生產量的壹半以上。但是政府和各地方自治團體大量購買的口罩沒能及時發放到合適的地方，這助長了“缺貨現象”。首爾市在地鐵站裏準備了免費口罩，但五天後70萬個免費口罩消失後，車站工作人員將其改為向每人發放壹張。政府部門也向易受感染人群和單位提供數十萬個口罩的援助，但同樣無法管理。 與疾病本身相比，傳染病在心理上的不安會帶來更大的恐懼。因此，防疫對策不僅要有醫療上的應對，還要有在不足時會引起社會不安的生活必需品對策。防治傳染病需要國民的信賴和協助。無論政府如何囑咐人們不要移動、自行隔離，如果因為無法立即購買生活物品而不得不輾轉數十個地方，防疫對策只能是徒勞無益。目前尚不清楚新冠病毒會擴散到何時何地。雖然不能有過度的不安，但很明顯，小小的失誤或疏忽很容易造成巨大的社會混亂。防疫乃至社會經濟基礎設施的崩潰，都需要制定全方位的對策。

한국어