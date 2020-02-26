登月計算“人電腦”凱瑟琳·約翰遜去世. February. 26, 2020 07:31. by 東亞科學記者尹新英 ashilla@donga.com. 當地時間24日上午，電影《隱藏人物》的實際主人公凱瑟琳·約翰遜去世，享年101歲。2016年出品的電影《隱藏人物》，講述的是在種族歧視嚴重的20世紀50年代，非洲裔美國女數學家們克服歧視進入美國國家航空航天局（宇航局，NASA），成功完成了美國最初的載人航天飛行和載人探月任務的真實故事。 美國宇航局局長布賴登斯丁24日通過宇航局官網發布了她的訃告，並表示哀悼稱：“失去了推動宇航局初創期發展的領導。”他說：“約翰遜不僅拓展了美國的太空活動領域，而且為婦女和有色人種參與太空開發打開了大門”，“宇航局將永遠銘記她的先驅業績。” 約翰遜1918年出生於美國西弗吉尼亞州，18周歲以最高學分從西弗吉尼亞州州立大學數學系畢業後，成為在公立學校教授非洲裔學生的教師。21歲時，她成為首位進入西弗吉尼亞州大學數學系研究生院的非洲裔美國人，但結婚後她不得不辭去研究生院的工作，成為養育3個孩子的家庭主婦。 在經歷良久職業中斷後的1952年，她的人生發生了改變。在聽到美國宇航局的前身——美國國家航空咨詢委員會（NACA）組建由非洲裔美國女性組成的專門計算員小組的消息後，她第二年進入了該委員會蘭格利研究中心。當時沒有性能好的電子計算機，就連美國宇航局也依賴於人類計算員（電腦）進行復雜的宇宙計算。主要由支付廉價勞動力費用就能雇傭的女性數學家擔任。約翰遜是最早的非洲裔美國人電腦之壹。 約翰遜初期負責航空分析，在1958年美國宇航局成立後投入到了宇宙開發任務中。1961年宇航員艾倫·謝潑德的美國最初的載人宇宙彈道飛行、1962年約翰·格倫的美國最初的載人宇宙軌道飛行、1969年“阿波羅11”號人類首次載人月球探測等的計算，都出自她的手。值得壹提的是，格倫因不相信美國宇航局新引進的電子式電腦的計算，委托約翰遜用手重新驗算，留下了非常有名的趣聞。 約翰遜1986年退休後，仍堅持參加航天飛機等任務。她的業績壹直隱藏在幕後，直到2015年時任美國總統奧巴馬授予她美國最高公民獎——總統自由勛章、戲劇性的生活被電影化後，才被世人所熟知。

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