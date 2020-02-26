即使韓國人在中國被隔離也束手無策的韓國外交. February. 26, 2020 07:31. by 申나리, 尹完準 journari@donga.com,zeitung@donga.com. 在韓國確診新冠病毒感染者不斷增加的情況下，美國和中國提高了對韓國的應對力度。美國疾病控制和預防中心當地時間24日將韓國旅遊保健警報提升至與中國相同的最高級別，中國地方城市25日首次將來自韓國的航班乘客全部隔離。隨著新冠病毒事態的長期化，文在寅政府的“新冠外交能力”和防疫、經濟問題壹起正式成為批評的對象。 美國疾控中心24日以“（新冠病毒）在社區廣範圍傳播”為由，把對韓國的旅遊保健公告提升到了最高級別——第三階段“警告（Warning）”。美國疾控中心表示，“建議避免所有不必要的韓國旅行”。 中國山東省威海市機場當局25日表示，將把包括19名韓國人在內的、從仁川機場出發搭乘濟州航空公司的167名乘客全部隔離在酒店，並實施為期14天的隔離。對此，外交部發言人金仁哲在25日的吹風會上表示，“據我所知，中國政府在各個省份的防疫層面都采取了強有力的管制”，並未就此表示遺憾或抗議。日本外務省也於當天針對大邱和慶尚北道清道郡發布了第二階段感染癥危險警報，並勸告謹慎前往。這是日本首次對韓國發布與新冠病毒相關的危險警報。 隨著各國接連采取禁止或限制入境的措施，韓國外交部25日下午首次以駐韓外交使團為對象，舉行了政府應對新冠病毒的說明會。壹名外交消息人士指出：“文在寅政府壹直致力於朝核外交，因此在真正需要的時候未能發揮國家的外交能力。”

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