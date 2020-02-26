三星電子全球率先進入16GB移動DRAM量產. February. 26, 2020 07:31. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子在全球率先量產“16GB LPDDR5移動DRAM”，延續了“半導體超差戰略”。三星電子25日宣布，已開始批量生產實現歷史最高速度、最大容量的16GB移動DRAM（動態隨機存取存儲器）。與現有的高端智能手機上搭載的移動DRAM（8GB LPDDR4X）相比，該產品的容量和速度分別提高了2倍和30%。 半導體業界相關人士表示：“三星電子去年7月在世界上首次推出12GB LPDDR5移動DRAM，時隔不到5個月，就成功量產16GB移動DRAM，再次引領了高端存儲半導體市場的成長”，“三星電子引領儲存半導體市場的市場領導力將更加穩固。” 新產品16GB移動DRAM的速度是5500MB/s。是現有的高端智能手機用移動DRAM（4266Mb/s）的約1.3倍。約9部全HD級電影（5GB）容量的44GB數據，處理時間僅需1秒鐘。另外，與現有產品（8GB LPDDR4X）套裝相比，容量提高了2倍，耗電減少了20%以上。將相當於1.5GB的8個12GB芯片和相當於1GB的4個8GB芯片捆綁在壹起的該產品，將搭載在三星電子推出的高端智能手機Galaxy S20 Ultra（512GB）上。 三星電子表示，通過這壹新產品，可以用高級智能手機提供遊戲玩家體驗。三星電子有關負責人表示，“其容量比主要搭載在專家用筆記本電腦和遊戲專用電腦上的8GB DRAM高2倍，因此在進行生存射擊遊戲時，可以更快地看到遠在千裏之外的對象並做出反應。玩超高分辨率遊戲時，更能欣賞到真實的影像。” 三星電子成功量產16GB移動DRAM，為搶占新壹代旗艦智能手機市場占據了有利位置。此外，三星電子還建立了行業內唯壹壹個8GB、12GB、16GB LPDDR5移動DRAM全生產線，建立了多元化、穩定的供應體系。

한국어