機場、港口敞開大門，只對國內采取強制措施……漏洞百出的不均衡防疫. February. 25, 2020 07:36. . 新冠肺炎危機警報升級至最高級的“嚴重”階段後的第二天，疫情繼續擴散，患者人數增至760多人。死亡人數為7人。繼海陸空被突破後，警方和檢方也陸續出現了確診患者和自行隔離者。國會也確認出現密切接觸者，因此日程被全面取消等，公共領域的各個地方正在慢慢癱瘓。 政府昨天公開表示要在4周內控制新冠疫情的擴散，並出臺了有關大邱的特別對策。也就是說，將對有感冒癥狀的2.8萬名大邱市民進行全面調查，防止疫情向全國擴散。前壹天，政府還要求大邱市民在兩周內克制外出，禁止在婚禮場等密閉空間內就餐。雖然形式上是“要求”和“懇求”，但是大邱市民的日常生活必將受到大幅限制。除此之外，今後還將在全國範圍內實行禁止集會或禮拜等集體活動、限制大眾交通、關閉公共用途設施、勸告在家辦公等高強度政策。 但是，雖然政府全力應對，但由於缺乏壹貫性，很多方面存在不對稱性，令國民感到混亂。政府發出“嚴重”警報，最早從幼兒園和中小學開園及開學開始，推遲壹周。但是，政府無權強制要求停課的學院很多都是按照預定進行授課。學校上課被阻止的同時，學生聚集到比學校更狹窄、更封閉的環境——學院上課的情況被放任不管。 更根本的防疫不均衡是出入境政策。隨著國民日常生活受到嚴重制約，除湖北省以外，對從其他地區出發的中國公民的入境，實際上壹直處於無對策狀態。目前，與新天地教徒相關的地區感染是確診患者暴增的主要原因，但如果繼續放任來自中國的感染源流入，即使今後新天地的情況能夠穩定下來，危險也只能持續擴大。眼下，1.9萬名中國留學生將陸續入境。對於在校園和宿舍集體生活的留學生，雖然制定了隔離宿舍等部分對策，但是對於留學生以外來自中國的外國人，卻沒有采取任何對策。 在韓國政府猶豫不決地阻止感染源入境時，禁止韓國人入境的國家增加到了7個。國民不得不懷疑外交部是否采取了適當的應對措施。如果能不阻止入境就防治傳染病，那將是最理想的防疫方式。但是，在沒有信心承擔國內損失的情況下，放任感染源流入，只能是逞匹夫之勇。沒有壹貫性的不對稱性防疫對策，無法得到作為防疫最高武器的國民的信任。

한국어