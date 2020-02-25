拿破侖的表演. February. 25, 2020 07:37. by 歷史學者 . “我前往開拓新的國家。第壹次看到，不帶偏見地看到。我將踏上隱藏在神秘面紗後面、2000年來對所有歐洲人關閉的土地。”這是與拿破侖壹起加入埃及遠征隊的學者多米尼克·維望·德農的原聲。50多歲的德農是個特別的人物。他以前也去過歐洲許多地區。正因為如此，他才了解了“未知文明所帶來的新知識的力量”，這種誘惑似乎戰勝了年齡和遠征的危險。 其他人則不然。1798年，拿破侖試圖遠征埃及，並成立了由人文學者、科學家等組成的勘探團。他希望有權威學者參與進來，但已經名聲在外的人拒絕冒險，因為戰爭和瘟疫正在等待著他們。與宏大的名稱不同，參與該活動是平均年齡25歲左右的年輕人。拿破侖也只有29歲。 拿破侖為何要帶他們去埃及遠征，這是壹個謎。1796年成為意大利方面軍司令官的拿破侖遠征意大利大獲全勝。法國民眾對勝利狂熱不已，但拿破侖卻從意大利掠奪了大筆錢財和藝術品，獻給政府。難道是因為他認為掠奪要想有效，就需要學問和研究嗎？還是認為，為了成為最高權力者，需要超越戰爭英雄的形象？拿破侖成功改變了形象，開始把自己與征服埃及的亞歷山大、羅馬皇帝相提並論。但是士兵們的士氣卻暴跌。再加上鼠疫襲擊了法國軍隊。拿破侖要從事壹生壹世的冒險。他還到雅帕的野戰醫院慰問士兵，並與鼠疫患者握手。雖然他壹走出醫院就逃得遠遠的，但這個場面被畫成壹幅壯美的油畫，被宣傳了很久。如果拿破侖感染鼠疫，會怎麽樣呢？應該稱贊拿破侖對權力的勇氣嗎？或是應同情天真的士兵們？

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