黃義助狀態火熱，頭球攻破大巴黎球門. February. 25, 2020 07:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 上半場第18分鐘，法甲聯賽波爾多隊開出角球，前鋒黃義助(28歲•波爾多隊)在門前中央搶占了很好的位置。波爾多隊的托馬•巴西奇左腳開出的角球飛向門前，黃義助高高躍起，試圖用頭球去改變球的飛行軌跡。皮球擊中黃義助頭部，在擊地彈起後飛向球門左側。聯賽第一強隊巴黎聖日耳曼隊(PSG)門將塞爾吉奧•裏科奮力高高躍起，但無法阻止皮球以完美的弧線飛入球網。 24日，黃義助在法國巴黎王子公園球場舉行的2019~2020賽季法甲聯賽第26輪與大巴黎隊的客場比賽中，頭球率先破門。這是黃義助本賽季攻入的第6粒入球。身高185厘米的他，包括6日與布雷斯特的法甲比賽在內，在最近的4場比賽中，光頭球就進了3個。黃義助的優勢在於，憑借出色的腳踝力量，可以在不同角度使用雙腳射門，而他憑借最近提高的選位和身體對抗能力，在定位球情況下連續頭球破門。 雖然黃義助破門得分，但波爾多隊最終仍以3比4輸給了擁有內馬爾(巴西)、基利安•姆巴佩(法國)等世界級球星的大巴黎隊。本場過後波爾多隊積35分(9勝8平9負)下滑2位，排名第12位，而大巴黎隊則積65分(21勝2平3負)，在積分榜上遙遙領先。 盡管球隊失利，但黃義助還是得到了法國媒體的一致好評。法國《Le Télégramme》評價稱：“以較少的轉會費轉會費(約26億韓元•推測)轉會到波爾多隊的黃義助，在歐洲舞臺上的表現僅次於韓國代表球員孫興慜(托特納姆熱刺隊)。”足球統計網站《whoscored.com》賽後給黃義助打了6.9分，這一得分在波爾多隊內排名第三。 另外，奧地利足球甲級聯賽薩爾茨堡隊的黃喜燦(24歲)當天在與奧地利維也納隊的比賽中，在下半場第25分鐘助攻帕特森•達卡攻入一球。在本賽季奧地利甲級聯賽中，黃喜燦貢獻8次助攻(6球)，排在助攻榜第三位。薩爾茨堡隊客場與維也納隊(第七位)戰成2比2平，繼續保持聯賽第二的位置。

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