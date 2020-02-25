一覺醒來意大利確診患者翻了一番...... 或成“歐洲武漢”？. February. 25, 2020 07:38. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 隨著意大利國內新型冠狀病毒感染癥(世界衛生組織將新冠病毒命名為COVID-19)確診者接連出現，一直被認為是安全地帶的歐洲，新冠病毒恐懼也在擴散。 據《安莎通訊社》報道，意大利政府宣布，截至23日晚該國共有155例確診病例(死亡3人)。比前一天的76人猛增了近一倍。值得註意的是，確診病例中約有71%(110人)發生在經濟中心米蘭所在的北部倫巴第大區。 當天，意大利總理朱塞佩•孔特向倫巴第及附近威內托大區的十余個市鎮下達了移動限制令，進出需特別許可。最大的慶典威尼斯狂歡節、職業足球意甲聯賽等比賽也全部取消。原本1個3~4歐元的手消毒劑的價格也暴漲至數十歐元，甚至出現了缺貨現象。 患者劇增的原因尚未查明這一點也增加了人們的擔憂。當局認為米蘭附近科多尼奧鎮的38歲男子A某是最早確診者兼“超級傳播者”。19日，他因肺炎住進了鎮上醫院。此後，與他接觸的人、相關醫院的醫生和患者等全部被感染。美聯社(AP)報道說：“當局認為A某是從最近訪問中國上海的朋友那裏感染的，但朋友卻被判定為陰性。去過A某經常去的咖啡店的中國人也全部接受了檢查，但被判定為陰性。” 意大利是旅遊大國，這裏來來往往有無數中國人。值得一提的是，中部托斯卡納大區佛羅倫薩近郊的紡織產業城市普拉托有3萬中國人，占20萬人口的15%。除此之外，包括非法來意的中國人在內，托斯卡納也難逃新冠病毒之憂。有人擔心，意大利會不會像新冠病毒發源地中國湖北省武漢那樣成為“歐洲的武漢”。

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