“天氣轉暖的話，病毒會消失”的預測錯了嗎？. February. 25, 2020 07:38. by 姜東雄記者•李允泰記者 leper@donga.com,oldsport@donga.com. 通常情況下，天氣轉暖，病毒的力量就會減弱。這就是國內外專家們認為春天到來後，新型冠狀病毒感染癥(世界衛生組織將新冠病毒命名為COVID-19)將趨於平穩的原因。但是，最近新冠病毒的擴散情況卻並不一定如此。因為在氣溫較高的國家，患者也在不斷增加。 新加坡衛生部23日(當地時間)表示，當地新冠病毒患者增加了3人，增至89人。最近，新加坡白天的氣溫上升到31度。中國臺灣和泰國、澳大利亞的最高氣溫為26至34度，這些地方的患者分別為35人、28人和22人。伊朗和阿聯酋(UAE)等中東國家的情況也類似。可以說，“病毒在高溫下活動性差”的意見不適用於此次新冠病毒。此前，美國總統特朗普10日曾主張說，“在天氣轉暖的4月份，新冠病毒就會消失。”但是專家們指出這是草率的判斷。 高麗大學安巖醫院感染內科教授孫長旭(音)表示：“不能因為之前流傳的冠狀病毒在冬季流行，夏天沈沒，就斷言此次的新冠病毒也會這樣。”首爾大醫院感染內科教授金南中表示：“不能將365天溫暖的新加坡與四季分明的韓國相比較。” 美國國立保健院(NIH)下屬過敏性傳染病研究所(NIAID)的安東尼•卡普爾博士表示：“一般季節性流感進入3、4月份患者就會減少，但我們對新冠病毒還一無所知。”

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