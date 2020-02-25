拒絕韓國人入境的國家擴大至約旦等7個國家. February. 25, 2020 07:38. by 李世亨, 尹完準 turtle@donga.com,zeitung@donga.com. 隨著韓國的新冠肺炎確診患者劇增，禁止或限制韓國人入境的國家正在增加。當地時間23日，約旦正式決定禁止韓國人入境，非洲島國毛裏求斯實際上也禁止韓國人入境。卡塔爾和中國澳門決定把入境的韓國人自行在家或相關設施裏隔離14天。澳大利亞將韓國旅遊危險警報提高到了二級。 截至24日，對韓國人采取禁止入境措施的國家有7個（以色列、約旦、毛裏求斯等），采取加強檢疫等限制措施的國家及地區有9個（卡塔爾、英國、中國澳門等）。居住在海外的僑民、企業派駐人員和遊客的困難也會大為增加。 ○擔心卡塔爾等地韓國企業活動萎縮 非洲島國毛裏求斯23日在沒有預告的情況下，將經由迪拜抵達的36名韓國新婚夫婦等遊客送往醫院。韓國外交部說，“壹些遊客出現感冒癥狀，毛裏求斯衛生部下令采取了臨時措施”。 壹名遊客在社交網站上留言說：“（到達之後）根本沒有得到像樣的等待場所和情況說明等。四五個小時沒喝上壹口水。”這名遊客還吐槽說：“到了壹看，是壹棟寫有‘SHELTER（庇護所）’的既沒有空調、連插座都沒有的建築”，“裏邊老鼠在跑，壁虎在爬。” 22日突然下達禁止韓國人入境措施的以色列，因大韓航空停止運航，聖地朝聖者等遊客遭受了巨大的不便。據韓國駐以色列大使館透露，23日有200多名韓國遊客乘坐土耳其航空公司和俄羅斯航空公司等航班出境。 韓國政府正在考慮對未能回國、行動受限的約200名旅客派遣專機。外交部相關人士表示：“以色列政府為了支援韓國旅客早日回國，以承擔全部費用為條件，（韓國政府）正在研究安排專機。” 以建設企業為中心，韓國企業展開在卡塔爾活動活躍，該國也從23日起對來自韓國的入境者實行14天隔離措施，因此有人擔心，今後在事業進行等方面會出現困難。據悉，KOTRA進行的兩國貿易使節團活動已被取消，建設公司擔心人力派遣會出現差池。 ○中國加強檢疫以防止新冠肺炎逆流入 中國表示，將阻止從韓國逆向流入新冠肺炎，加強了對來自韓國的乘客的防疫。據中國中央電視臺24日報道，吉林省延吉朝陽川國際機場設置從韓國出發的乘客專用通道，從23日晚開始采取特別措施，將來自韓國的乘客與其他乘客進行物理隔離。 韓國僑民較多的山東省青島流亭國際機場對來自韓國的全體乘客進行了發熱檢查，並要求在檢疫問卷上詳細填寫地址和聯系方式。韓國人聚居的北京望京的壹些公寓園區通報說：“從韓國回來的人必須進行14天的自我隔離才能獲得出入證。” 進入韓國的外國航空公司也陸續中斷了航班。新西蘭航空公司24日宣布，將於3月8日至6月30日中斷仁川至奧克蘭航線的運營。最近，日本航空、新加坡航空、越南航空、泰國航空等亞洲地區航空公司中斷或減少了韓國航線，但在西方國家，新西蘭航空是第壹家。

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