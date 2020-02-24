“五裏霧中”，全國感染後遲遲到的來“嚴重”警報，面臨失控危機. February. 24, 2020 09:02. . 在國內新冠肺炎病例暴增至550例、5人死亡後，韓國政府23日將傳染病危機警報上調至最高級別“嚴重”。這是2009年甲型H1N1流感爆發後首次發布“嚴重”警報。這意味著承認新冠肺炎的社區傳播已經相當深入，此後防疫對策將從切斷傳染源轉向減少損失。為此，有可能采取學校停課、限制公共交通等更嚴格的強制性措施。 鑒於新冠肺炎疫情惡化，全國所有廣域地方政府已經出現確診病例，很多不明感染途徑的“壹片漆黑”患者也陸續出現，發出“嚴重”警報已經晚得太多。自上月20日出現首例患者後，僅過壹個月，全國17個市、道和軍隊乃至政府大樓全部出現漏洞。公共機關停業導致城市功能癱瘓，全國9家醫院的約20名醫療人員被感染，最壞的情況是醫院內感染也近在眼前。 從以色列聖地巡禮回來的慶尚北道居民被大批確診後，以色列首次決定禁止韓國人入境等，12個國家將韓國視為“新冠肺炎危險國家”，並出現了切斷的動向。美國國務院也於22日將對韓國的旅遊警報上調到了第二階段。原計劃在春季放假時回國的在美留學生等滯留在海外的韓國人擔心，如果回到祖國後想再次回到居住國，會遇到困難。 新冠肺炎發展成為國難，在傳染病風險管理上失敗的政府負有不可推卸的責任。去年12月1日，飛機2個半小時路程的中國湖北省武漢發生了新冠肺炎，但韓國政府直到出現國內首例確診患者後才發布了危機警報第壹階段的“註意”警報。防疫現場忙碌的本月13日，甚至草率地出現了“提前結束”的樂觀態度，但18日起，患者人數直線上升。盡管專家壹再建議禁止中國公民入境，但韓國政府直到本月4日才禁止從湖北入境的外國人入境。雖然這是考慮到外交、經濟上的影響而作出的決定，但是最終沒能果斷地鎖住門鎖，加大了國內損失，在國際上我國國民陷入被拒絕或限制入境的境地。 現在應該盡全力阻止病毒的擴散，減少損失。醫療現場的各個角落已經出現了病床和醫療人員不足的呼籲。應重新修訂手冊，使其符合“嚴重”階段，並根據優先事項分配可用資源。對於每個國民來說，日常的不便是必然的。需要承受個人信息、住址、位置信息暴露等隱私權受到侵害的行為。政府也可以強制學校停課或學院停課。在傳染病擴散地區，KTX將不停而過等，在乘坐大眾交通工具上也會遇到困難。市民應註意防微杜漸，根據癥狀程度，到保健所或選擇性診療所尋找合適的醫療機構，維護個人健康，防止社區感染。如此壹來，我們也能克服史無前例的傳染病國難。

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