醫療團隊被感染. February. 24, 2020 09:02. . 中國武漢市中心醫院的醫生李文亮是不顧當局的信息管制、公開新冠肺炎危險性的內部揭發者。在警察的調查和處罰之下又增壓力的情況下，李文亮對患者進行診療，上個月9日被感染，本月7日結束了34年的短暫生命。他在去世前說：“我不想成為新型冠狀肺炎防治前線的逃兵，我想在康復後到治療壹線去。”雖然這成了他未能遵守的遺言，但他優先照顧患者的犧牲精神卻留下了巨大的反響。 ▷2015年MERS（中東呼吸綜合征）事件當時，醫院內的感染是導致事態惡化的因素。不僅醫院內出現集體感染，“超級傳播者”也來自醫院。因此，全國9家醫院被關閉，進入了所謂的“同群隔離”。因為患者中免疫力低下的慢性疾病患者和高齡患者較多，因此醫院內感染的風險也很大。 ▷上周末，慶北清道大南醫院的5名醫護人員被確診為新冠肺炎。這是韓國國內醫院醫療人員同時感染的第壹例，目前該醫院處於關閉狀態。首爾恩平聖母醫院負責轉送患者的職員在出現癥狀後也轉移了207名患者，之後被隔離。被確診出現1名醫生和1名護士的慶南昌原壹心醫院和確診患者劇增的大邱地區的大學醫院也被關閉。可能引起醫務人員和住院病人二次感染的醫院內感染，使其他急診病人都難以得到及時治療。這就是醫院內感染被稱為傳染病事態中最糟糕的情況的原因。因為地區醫療空白將由此不可避免。 ▷醫院內的感染擴散後，政府決定暫時允許針對感冒等輕癥患者的電話咨詢處方。代替醫生發放的處方，醫生用傳真將處方傳達給藥局，患者們就會拿到藥劑。但是醫療界以患者和醫生不直接見面的遠程診療有誤診的可能性為由提出了抗議。這與中國和日本迎來人工智能時代、允許遠程診療和遠程手術的趨勢相去甚遠，但新冠肺炎擴散事態會產生什麽樣的影響令人關註。 ▷因大邱、慶北地區的新冠肺炎擴散和醫院內感染擴大，慶北大學、嶺南大學、大邱天主教大學醫院陸續關閉急診室。在醫療空白成為現實的恐怖中，醫療團隊的鬥誌也開始散發出光芒。特別是自願前往成為新冠肺炎據點醫院的東山醫院和大邱醫療院的醫生和護士正在增加。不是為了榮譽，也不是為了成為英雄。只是因為必須坐在需要醫護人員幫助的位置。這種平凡的勇氣，給了我們戰勝新冠肺炎的希望。

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