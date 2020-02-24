BTS擔任現代汽車“全球氫氣活動”代言人. February. 24, 2020 09:02. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車將公開人氣組合“防彈少年團(BTS)”出演的“全球氫氣活動”視頻，展開全世界顧客參與的氫氣活動。 現代汽車23日表示，21日下午(當地時間)通過美國紐約時代廣場的萬豪侯爵(Marriott Marquis)酒店戶外電子屏幕，播放了氫氣活動視頻。在以“美麗的大自然給生活帶來的感動”為主題的長達1個小時的視頻中，BTS的7名成員各自用手指寫下“天空、雪、森林”的韓文。接著，現代汽車的氫燃料電動車“Nexo”登場，介紹了現代汽車致力於未來氫氣社會的藍圖。在每天流動人口達150多萬名的時代廣場，在視頻播放期間，BTS的粉絲們和遊客們還用各自的智能手機和相機拍攝了電子大屏幕。 現代汽車計劃從26日開始在現代汽車的社交網絡服務(SNS)照片墻賬戶和YouTube賬戶上公開該視頻。與此同時，在4月中旬之前，以“想要守護的自然”為主題，顧客們可以往照片墻上傳照片，公開追加影像。有關氫氣活動的內容將在現代汽車的全球(world wide)網站上隨時更新。 BTS在2018年11月被委任為運動型多功能車(SUV)“Palisade”的全球宣傳大使，從今年1月開始，BTS作為現代汽車的“全球品牌宣傳大使” 擴大活動範圍，向世人宣傳氫氣社會的重要性。現代汽車期待通過世界級明星BTS，向1980年代初期到2000年代初期出生的“千禧一代”宣傳氫氣是未來環保能源。

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