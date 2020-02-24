三星電子再次突破美國5G設備市場. February. 24, 2020 09:03. by 林賢錫 lhs@donga.com. 三星電子23日表示，與美國第5大移動通信公司“US Cellular”簽訂了第5代(5G)及第4代(4G LTE)設備供應合同。通過此次合約，三星電子與擁有美國全體移動通信用戶80%左右的4家通信企業簽訂了5G、4G供應合同。 這是三星電子首次向US Cellular供應移動通信設備。三星電子計劃提供5G綜合型基站(Access Unit)等基於3GPP國際標準的多種5G解決方案。綜合型基站設備中包括三星電子自主研發的基站用5G調制解調器芯片。該設備在減少電力消耗的同時，還能支持最高10bps(每秒兆位)的通信速度。三星電子方面表示：“綜合型基站設備可以輕松安裝在建築物墻壁上，還可以節省埋設光纜的費用。” 隨著今年全球層面5G商用化的準備就緒，通信設備廠商之間的競爭也將越來越激烈。根據美國市場調查機構“Dell'Oro”統計的去年第三季度(7~9月)標準5G通信設備占有率來看,華為以31.2%守住了全球第一的位置，而三星電子以15%位居第四，緊隨眾競爭公司之後。

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