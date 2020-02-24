梅西上演大四喜，徹底征服對手. February. 24, 2020 09:03. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “你令我們遭罪，你令我們受苦，你令我們患難，我們別無選擇，只能站起來為你鼓掌。” 23日，在西班牙巴塞羅那的諾坎普球場舉行的與FC巴塞羅那隊(巴薩)的西班牙甲級聯賽客場比賽中，以0比5負於對手的埃瓦爾，對攻入4球的裏奧內爾•梅西(33歲•巴薩)送上了贊詞。在比賽中慘敗的球隊甚至表現出超乎尋常的反應，梅西的“獨角戲”幫助巴薩大勝對手。在梅西的活躍表現下，本場過後巴薩積55分(17勝4平4負)，將0比1負於萊萬特的皇家馬德裏隊(積53分)踢到了積分榜第2位。 上半場第14分鐘，梅西得球後轉身突破，穿襠過掉防守球員後，閃開角度巧射遠角入網，接著在上半場第37分鐘、上半場第40分鐘、下半場第42分鐘，梅西又接連攻入3球。英國媒體《吉布米體育》報道說：“梅西的得分能力非常出眾，總攻擊點(進球或助攻)突破了1000個(1002個)。”根據足球轉會專業網站德國《轉會市場TransferMarkt》的統計資料顯示，梅西在巴薩和阿根廷國家隊共踢了853場比賽，進球數為696個，助攻數為306個。而吉尼斯足球運動員個人最多進球(助攻除外)紀錄是“足球皇帝”貝利(巴西)保持的1279粒進球(1363場比賽)。 在最近4場比賽中，梅西沒有得分，只貢獻了6次助攻，但梅西一下子消除了外界對其進球感覺下降的憂慮。據巴薩方面透露，這是梅西第四次在上半場完成帽子戲法，這也是他繼2011年對陣馬洛卡(上半場30分鐘)後，第二快的時間完成帽子戲法。這是梅西職業生涯第7次在一場比賽中攻入4球。另外，梅西的職業生涯總帽子戲法次數達到48次，超過了最大競爭對手克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(47次)。 另一方面，C羅(35歲•尤文圖斯隊)也在當天與斯帕爾隊的意甲比賽中創造了寶貴的紀錄。上半場第39分鐘，C羅為尤文圖斯首開紀錄，並帶領球隊2比1擊敗對手。自2002-2003賽季在裏斯本競技(葡萄牙)職業賽場出道以來，C羅已經參加了1000場成人比賽(包括葡萄牙國家隊出場)。據《轉會市場》報道，C羅目前的總攻擊點為967個(725個進球、251次助攻)。 另外,，C羅還把從去年12月對陣薩索洛隊的比賽開始的意甲連續進球記錄增加到了11場。至此，C羅追平了此前由加布裏埃爾•巴蒂斯圖塔(退役)、法比奧•誇利亞雷拉(桑普多利亞)保持的意甲聯賽最多連續比賽進球記錄。尤文圖斯隊積60分(19勝3平3負)，在意甲積分榜上保持領先。

한국어