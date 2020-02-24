以色列禁止韓國人入境，機場遣返客機. February. 24, 2020 09:03. by 李世亨, 申나리 turtle@donga.com,journari@donga.com. 以色列擔心新型冠狀病毒感染癥擴散，全面禁止韓國人和在韓國滯留14天以上的外籍遊客入境。 據韓國駐以色列大使館當地時間23日透露，以色列政府以最近前往該國朝聖的韓國人中出現了多名新冠肺炎感染者、而且韓國整體上感染者也在大幅增加為由，決定對韓國人和來自韓國的外國人實施禁止入境。 據慶尚北道透露，參與以色列聖地巡禮的39名天主教安東教區信徒（包括1名居住在首爾的導遊）中，有18人在21日、22日被確診為新冠肺炎。他們於8日至16日前往以色列聖地朝拜後抵達仁川機場。 由於以色列采取禁止入境措施，大韓航空客機前壹天下午7時55分左右抵達特拉維夫本·古裏安機場，機上188名乘客中只有11名以色列籍乘客獲準下機，包括130多名韓國人在內的177名乘客和乘務員在著陸兩小時後返航仁川。原計劃乘坐該飛機從以色列返回韓國的180多人被困在當地。 據悉，以色列此次禁止入境的措施沒有與韓國政府進行事前交流，是在大韓航空飛機從仁川國際機場起飛後下達的。韓國駐以色列大使館相關人士在與《東亞日報》的通話中表示：“大韓航空飛機在特拉維夫機場著陸之前，駐在國保健當局召見了駐以色列大使徐東九，通報了禁止入境的決定。”韓國外交部表示：“已通過以色列政府和以色列駐韓國大使館，表示了強烈的遺憾。” 另外，被確診為新冠肺炎的聖地巡禮參加者中，大部分人從回國的第二天開始就去了公共設施、溫泉、餐廳等，或在單位工作，甚至參加了團體活動，因此出現第二次感染的憂慮大為增加。慶尚北道的調查結果顯示，與確診患者有過接觸的人目前已達到170多人。

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