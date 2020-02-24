壹名60多歲女子確診感染新冠肺炎，日本政府3天前稱“沒有異常”允許其下郵輪. February. 24, 2020 09:03. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 新型冠狀病毒感染癥集體爆發的日本郵輪上壹名被判定為陰性後回家的日本女性被確診為感染者，日本政府的疏忽應對受到了紛至沓來的批評。 據《朝日新聞》報道，19日從停泊在橫濱港的郵輪“鉆石公主”號上下船的60多歲日本女性（櫪木縣)22日被確診為新冠肺炎患者。該女性在此前15天的檢查中被判定為陰性，日本政府經過2周的觀察後於19日批準下船。據了解，該女子當時乘坐公共交通從橫濱返回櫪木縣，之後又外出了壹次。但在21日，該女子出現37.8度高燒，第二天再次接受檢查，結果出現新冠病毒陽性反應。與該女性條件相同的970名乘客於19日至21日下船，因此有人認為，還有可能出現類似事件。《東京新聞》23日報道說，“日本政府的解釋可信度已經崩潰”。 包括美國18人、澳大利亞6人、以色列1人在內等，回國後被判定為陽性的外國人事例也在增加。日本厚生勞動大臣加藤勝信22日表示：“經確認，乘坐各國政府包機回國的乘客中，有來自美國等3個國家的25人被確認為陽性。”值得壹提的是，有人認為，日本政府檢查結果為陰性的澳大利亞感染者中，有2人有可能是在客房隔離狀態下感染的。 厚生勞動省22日表示：“5日開始在郵輪上隔離客房後，沒有進行病毒檢查而直接下船的人有23人。”據悉，他們在5天前的檢查中被確診為陰性，但在下船前復檢時被遺漏。 加藤勝信低頭表示“深刻反省”。日本政府事後對3人進行了檢查，確認是陰性，並聯系其他人員以確定檢查日程。漏檢的有19名日本人和4名外國人。 日本政府讓乘坐郵輪的公務員在沒有接受特別檢查的情況下就返回工作崗位的做法也引起了爭議。據《朝日新聞》23日報道，乘坐郵輪的41名厚生省職員中，有25人已經下船，回到了原來的工作崗位。此前，20日乘坐郵輪的厚生省和內閣官方的兩名職員曾被確診。日本政府在媒體提出批評後，才宣布“將對所有上船的厚生省職員進行檢查”。 隨著23日在北海道確診壹名70多歲的日本男性，截止到當天下午4時，日本感染人數增至770人。其中郵輪感染人數達634人。當初郵輪上共有3711人，現在只剩下乘務員等約1200人。感染者及有舊病的640多人被送到醫院，970名結果為陰性的人下船回家。雖然是陰性但曾與感染者密切接觸的89人也下船，被關進埼玉縣稅務大學，約800名外籍人士已乘坐包機返回。

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