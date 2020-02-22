如果心生疑虑，就克制前往公共場所並進行檢查，切實需要協助防疫的公民意識. February. 22, 2020 07:46. . 第31號新冠肺炎確診患者做過禮拜的新天地大邱教會被曝為超級傳播地。保健當局的流行病學調查結果顯示，全國156名確診患者中有98人（63%）曾訪問過新天地大邱教會或與他們有過接觸。正在進行追加調查的該教會4475名信徒中，544名回答稱有發熱和咳嗽等疑似癥狀。宗教活動引發的集體發病是否會引發大規模社區感染，令人擔憂。 但是該教會的400多名信徒至今未能取得聯系，保健當局正在為進行流行病學調查而苦惱。31號患者訪問慶尚北道清道郡的事實也通過手機衛星導航裝置的追蹤，在事後才被公開。這是國家的危機，信徒們應該積極協助防疫工作，包括主動申報、自行隔離等。只是過度的責難和人體搜索會讓他們更加隱蔽。即使為了防疫，也要避免攻擊傳染病受害者。 不僅是宗教活動，通過在封閉場所聚集大眾的活動傳播病毒的可能性也很大。在新加坡，3名新冠肺炎確診患者中有1人是在特定教會感染了該病毒。保健當局建議，盡量減少壹次性團體活動，推遲在密閉室內進行的活動。這是需要市民自發協助的部分。 既然地區社會大規模感染已經成為現實，那麽政府的防疫網是有限的。要求市民協助防疫，並嚴格遵守衛生守則。現在，為了自己和鄰居，只能小心自己不要成為病毒的宿主。如果出現輕微癥狀，應自行隔離，如果出現發燒，咳嗽等可疑癥狀，應到選擇診所就診。如果直接進入急診室後被確診，急診室將被關閉，其他重癥患者可能會受到傷害。遵守戴口罩和洗手、克制使用大眾交通及公共設施利用等，成熟的公民意識是切斷病毒傳播鏈最有效的方法。

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