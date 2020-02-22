特朗普在大選遊說中突然批評《寄生蟲》. February. 22, 2020 07:47. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 美國總統唐納德•特朗普(照片)在競選期間突然公開批評了電影《寄生蟲》獲得奧斯卡最佳影片獎這件事。分析認為，這是特朗普想以美國電影應該獲獎的理論刺激核心支持基礎保守選民的投票。 據CNN等媒體報道，特朗普當地時間20日在美國西部科羅拉多州表示，“看到今年的奧斯卡頒獎典禮有多糟糕嗎？韓國電影獲得了最佳影片獎。這是怎麽回事？我們已經與韓國出現了很多貿易問題，但韓國卻拿走了最佳作品獎。”他說：“我不知道這是一部這麽好的電影。起初以為只頒發最佳國際電影獎，但最後給了最高獎。之前有過這樣的經歷嗎？” 特朗普總統稱贊約70年前的作品說，“《亂世佳人》(1939年)、《日落大道》(1950年)等偉大的美國電影有很多。”他還模仿頒獎禮的場面，嘲諷說“獲獎選手是韓國”。9日，《寄生蟲》在第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮上包攬了最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本和最佳國際電影獎等4個獎項。 《寄生蟲》的北美發行商NEON在推特上寫道：“我們能理解特朗普總統的發言。他不太識字。”NEON批評說，他不會看有字幕的電影，所以不能正確評價非英語圈電影的價值。 特朗普總統當天還批評了獲得奧斯卡最佳男配角獎的著名演員布拉德•皮特(57歲)。他說：“我從來不是皮特的影迷，我從未見過他。他是一個在舞臺上自以為是的人。”皮特當時發表獲獎感言，批評了執政共和黨占多數的美國參議院取消本以為會在彈劾審判中提供不利於總統的證詞的前白宮國家安全顧問約翰•博爾頓的證詞。

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