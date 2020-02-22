西班牙媒體：“奇誠庸的下一站將是馬洛卡”. February. 22, 2020 07:47. by 李承鍵 why@donga.com. “西甲是我從小就夢想的舞臺。似乎比第一次去英超時還要激動。我覺得現在還能挑戰，很幸福，很有意義。” 奇誠庸(31歲•照片)無緣K聯賽，他的下一站定在西班牙。21日，奇誠庸為與西甲球隊進行協商和體檢，經由仁川國際機場出國。 1日，奇誠庸結束與紐卡斯爾聯隊的合約，成為自由簽約選手，在與K聯賽FC首爾隊和全北隊的協商破裂後，還與中東、美國的職業球隊進行了接觸，但最終他選擇了西班牙。據西班牙當地媒體報道，奇誠庸的目的地極有可能是皇家馬洛卡。對於當初被傳緋聞的皇家貝蒂斯，奇誠庸方面稱“不知道為什麽會傳出這樣的緋聞”，表明了傳聞並不屬實。馬洛卡俱樂部成立於1916年，地中海西部巴利阿裏群島最大的馬洛卡島是大本營所在。自俱樂部以來，球隊還沒有獲得過西甲冠軍的經驗，在2002-2003賽季的西班牙國王杯上，球隊曾獲得冠軍。馬洛卡隊在本賽季西甲20支球隊中排名第18位，處於降級區。該隊中有日本“足球天才”久保建英(19歲)。 奇誠庸對協商受挫的“娘家隊”首爾隊再次表示了遺憾。他說：“聽說首爾隊的組建工作已經結束，我提議加盟球隊，但這不是事實。從去年12月開始與首爾隊進行了會談。我覺得首爾隊不想要我。全北這麽好的球隊認可我的價值，本來想好好解決違約金問題，但首爾不允許，所以也不能去全北。”

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