出口也受到COVID-19疫情沖擊，日均劇減9.3%. February. 22, 2020 07:47. by 崔惠? herstory@donga.com. 年初好不容易出現反彈跡象的出口，卻遇到了新型冠狀病毒感染癥(世界衛生組織將新冠病毒命名為COVID-19)這一不利因素，再次出現了動搖。有人擔心，如果疫情長期化，今年也很難擺脫出口不振的局面。 據關稅廳21日透露，本月1日至20日的出口額為263億美元，比去年同期增長了12.4%。不是因為出口恢復，而是這個月的開工天數(15.5天)比去年同期(12.5天)多出了三天。反映這一情況的日均出口額為16.9億美元，比去年減少了9.3%。與截至本月10日的日均出口額同比減少3.2%相比，減少幅度更大。 在COVID-19疫情蔓延之前，出口反彈預期強烈。上個月的日均出口額自2018年12月以後時隔14個月首次轉為增長勢頭。文在寅總統上月20日表示：“從2月開始，出口按月標準將會轉為增長。” 但是，由於COVID-19導致中國出現停工潮，特別是與中華圈的貿易規模大幅萎縮。雖然開工天數增加，但本月1日至20日對中國出口同比減少3.7%，對新加坡減少26.7%。有預測認為，3月以後的出口情況也不容樂觀。 從中國進口中間材料，在國內完成生產後再出口到中國的供應網也在動搖。由於汽車零配件供應受阻，本月對中國的進口額同比減少18.9%。

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