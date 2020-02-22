可吸入顆粒物和新冠肺炎. February. 22, 2020 07:47. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 很久很久以前，有壹個老奶奶。老奶奶有兩個兒子，壹個賣草鞋，另壹個賣木屐。壹到晴天，老奶奶就擔心賣木屐的兒子賺不到錢，壹到下雨天，老奶奶就擔心賣草鞋的兒子會白忙活。有壹個人勸她說：“不管是下雨天還是晴天，總有壹個兒子能賺錢，多好啊！”全世界都因為新冠肺炎而得了嚴重流感。“新冠肺炎的危險性巨大，我們需要對它進行全球防範。”正如聯合國秘書長古特雷斯所說，新冠肺炎的危險性堪稱非常嚴重。目前已有超過8萬人確診，2000多人死亡。韓國的確診患者也在不斷增加。 新冠肺炎的死亡者中，基底疾病患者和老人等占絕大多數。截至6月11日，中國疾病預防控制中心已對44672名確診新冠肺炎患者進行了全面調查，並公布了調查結果。各個年齡段確診患者的病亡率分別是，80歲以上為14.8%，70多歲為8.0%，60多歲為3.6%，50多歲為1.3%，40多歲為0.4%，10歲至30多歲為0.2%。病亡率和患者的年齡成正比。但令人驚訝的是，9歲以下的感染者中沒有死亡者。 以兒童為例，由於免疫系統薄弱，通常被認為是疾病的弱勢群體，但為什麽沒有死亡病例呢？據中國北京兒童醫院昆淩善（音譯）教授團隊12日發表的調查內容，截止到當天，中國的確診患者達到45000多名，但兒童確診患者只有28人，而且癥狀輕微。據說，只有今後進行流行病學調查才能查明原因。但這次新冠肺炎的另壹大特點就是男人比女人更脆弱。據中國衛生部門分析，男性病死率比女性高60%。也就是說，兒童和女性對新冠病毒的抵抗力較強。 有趣的是，可吸入顆粒物的情況截然相反。對新冠病毒有強烈抵抗力的兒童和女性在可吸入顆粒物面前非常脆弱。江原大學教授金佑鎮（音譯）表示，兒童在肺功能方面比成人受到的影響更大。國立中央醫療院高級研究員樸潤淑（音譯）的研究也表明，超微細顆粒物濃度越高，兒童的住院率就越高。可吸入顆粒物在誘發和加重小兒哮喘時非常嚴重。因此，美國環境保護局通“校旗”計劃，努力保護可吸入顆粒物下的兒童。中國和澳大利亞聯合研究表明，從嬰兒到幼兒期，如果長期暴露在可吸入顆粒物中，很可能發生自閉癥。 女性在可吸入顆粒物方面也比男性更脆弱。特別是孕婦，受到的影響非常大。慶熙大學醫學院的研究結果表明，生活在可吸入顆粒物嚴重地區的孕婦比居住在不嚴重地區的孕婦生早產兒的危險性更大。梨花女子大學醫學院的研究也表明，如果嚴重暴露在可吸入顆粒物中，生畸形兒的概率就會增加。可吸入顆粒物的厲害程度也不亞於新冠病毒，令人不安和憂郁。來吧！我的孩子和妻子對新冠病毒抵抗力強，我對可吸入顆粒物抵抗力強，各有各的好處，這樣安慰自己的話，會輕松壹點嗎？

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