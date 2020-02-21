曾經在2000年代. February. 21, 2020 07:51. by 申錫昊 kyle@donga.com. 中國和朝鮮對待新型冠狀病毒感染癥事態的態度截然不同。中國國家主席習近平領導的中國從事件初期到現在，壹直被國際社會指責為坐視不理、隱瞞真相及應對遲緩。相反，朝鮮在上個月底，比任何國家都更快地采取了阻止包括中國在內的全世界人入境的果斷防疫措施，這是不可否認的事實。可以說，韓國等普通國家將確診患者和疑似患者在醫院或家中隔離，而朝鮮卻是將整個國家隔離起來。 被歸類為“動員型政治體制”的兩國，采取了不同的應對方式，但實際上都源於壹個核心共同點。那就是缺失或缺乏自由言論、弱者的聲音傳達給權力層的言路。最高領導層未能認識到事態的嚴重性或無視的原因之壹，是將初期直接感到事態的醫生們認定為流言蜚語散布者並阻止其發言。朝鮮之所以采取“國家隔離”的強硬措施，也是因為脆弱的政治溝通機制令中央很難感知到病毒在邊境擴散。 誰也不能說真話，所以最高領導層能正確認識到新冠病毒這壹全球性保健問題對朝鮮體制產生的政治、經濟影響嗎？雖然朝鮮當局再三否認，但壹直有分析認為，朝鮮已經出現了源自中國的新冠病毒確診患者。有報道稱，隨著與中國的正式和非正式物流中斷，在美國和國際社會的制裁下也不為所動的油價正在上漲。源自中國的病毒正在培養中國曾如此擔心的“對朝制裁效果”，真是悖論的狀況。 就在壹年前的去年2月底，在越南河內向美國總統特朗普提出用寧邊核設施和對朝制裁進行交換這壹完全不會有用的建議時，金正恩的如意算盤是“中國會予以關照”。根據貿易協會的統計，實際上從2017年國際社會對朝制裁強化到最高水平開始，朝鮮對中國的貿易依賴度已經超過了90%。與中國的正式貿易、走私、中國人旅遊等3大軸心壹直是朝鮮在美國和國際社會的制裁下，勉強能夠憑借核武器死扛的力量。回避放棄核武器、作為正常國家與多個國家進行交流的正確答案，結果自己招致了無法預測的局面。 這些都是金正恩咎由自取。如果看到引發此次事態的中國隱藏的落後性和共產黨政府的應對態勢，金正恩也會感嘆“唉喲”。如果是正常的領導人，會不會產生這種想法呢？“啊，不能因為與美國的對話不行，因為對韓國失望，就只依賴中國了。雖說可以相信的只有同盟，但現在的朝鮮對中國過於敏感又脆弱。”如果知道自己的領悟是相互依賴（interdependence）理論的核心，才稱得上是瑞士留學派。 這壹理論屬於國際政治學的自由主義譜系，它以敏感性（sensitivity）和脆弱性（vulnerability）的概念講述了國家之間的關系。敏感性是指處於依賴關系的壹國的變化對另壹國的負面影響。脆弱性是指壹方斷絕相互依存關系時產生的費用。與對方相比，敏感性和脆弱性越高，就會越依賴對方，現在朝鮮就是這個樣子。 朝鮮金氏壹家世世代代在中國和俄羅斯之間進行“兩條腿外交”，回避了完全站隊在任何壹方。但是，在堅實的後援國蘇聯的“傾囊相助”援助下，朝鮮變得放蕩不羈和懶惰，甚至沒能避免與上世紀90年代初蘇聯體制轉變壹起發生的“苦難行軍”經濟危機。難道父親生前沒有說過嗎？不要把雞蛋放在壹個籃子裏。

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